sahibinden.com OTOBİD platformunu tanıttı

sahibinden.com’un yeni platformu Otobid, alıcı ve satıcılar için ekspertiz aşamasından tüm satış işlemlerine kadar süreci yürüterek, kullanıcılarına zahmetsiz, hızlı ve güvenilir bir deneyim yaşatıyor. Araçlarını satmak isteyen kullanıcılar, platform üzerinden araçlarının ön değerlemesini yapıyor ve Otobid hizmet noktalarından randevu alarak detaylı bir ekspertiz sürecine giriyor. Araçların ekspertiz işlemi tamamen ücretsiz olarak Otobid eksperleri veya yakın zamanda sahibinden.com tarafından satın alınan Auto King tarafından yapılıyor. Ekspertiz sonrasında araçlar, satıcının kabul ettiği açık arttırma başlangıç fiyatı esas alınarak, Otobid platformuna kayıtlı Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce oto galerinin katılabildiği açık arttırma yöntemi ile satışa sunuluyor. Bu süreçte tüm satış işlemleri Otobid tarafından araç sahibi adına gerçekleştiriliyor ve araç sahipleri satış sonrasında 1 gün içinde sahibinden.com güvencesi ile ödemelerini alabiliyor. Açık arttırma ortamı aynı zamanda, aracını değerinde satmak isteyen kullanıcılar için fiyat avantajı da yaratıyor. Bu sayede araç sahipleri, araçları için en avantajlı fiyatı alabildikleri hızlı ve sorunsuz bir satış deneyimi yaşarken, oto galeriler de sahibinden.com uzmanlığı ve güvencesinde araç satın alma imkânına sahip oluyor.



Basın buluşmasında konuşan sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, “Otomotiv Türkiye’deki en büyük ve önemli sektörlerden birisi, ekonomik aktivitenin de en güçlü sürükleyicilerinden... Sıfır araç satışlarının yanında ülkemizde her yıl milyonlarca araç el değiştiriyor. Biz bu denli büyük bir ekosistemin önemli bir oyuncusuyuz ve bu ticaretin gerçekleşmesi için çok ciddi sayıda alıcı ve satıcıyı bir araya getiriyoruz. Bu anlamda sahibinden.com olarak 2024 yılına önemli yatırımlar ve stratejik açılımlarla başladık. Araç sahiplerini oto galeriler ile şeffaf bir ortamda buluşturan online açık artırma platformumuz Otobid, bu stratejinin çok önemli bir halkasını oluşturuyor. Bizim nihai amacımız, tüm hizmetlerimizle kullanıcılarımıza kusursuz bir deneyim yaşatmak ve maksimum fayda yaratmak... Milyonlarca kullanıcımızı yeniliklerle buluşturmaya, sektörümüze bu anlamda öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.



Otobid Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu ise "Türkiye’yi yenilikçi online araç satış platformu Otobid ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Otobid, araç sahiplerinin araçlarını, açık arttırma yoluyla Türkiye’nin her köşesindeki galerilerle buluşturduğumuz çevrim içi bir platform. Otobid’i aracını hızla, güvenle ve baştan sona şeffaf bir süreçte zahmetsizce satmak isteyen tüm kullanıcılar için geliştirdik. Araçlarını satmak isteyen kullanıcılar, araç bilgilerini ve özelliklerini girerek Otobid online sistemi üzerinde araçlarının ön değerlemesini yapabiliyor ve Otobid hizmet noktalarından randevu alabiliyor. Kullanıcılarımızın aracını randevu aldığı Otobid hizmet noktasına getirmesi ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen ekspertiz sonrasında açık artırma başlangıç fiyatı kesinleştiriliyor. Takiben, sadece platforma kayıtlı binlerce kurumsal oto galerinin alıcı olarak katılabildiği online açık artırmada araç satışa sunuluyor. Satış gerçekleştikten sonra tüm devir işlemleri bizim tarafımızdan araç sahibi adına gerçekleştiriliyor ve satış bedeli 1 gün içinde sahibinden.com güvencesi ile araç sahibinin banka hesabına aktarılıyor. Araç sahipleri, dilerlerse kendi araçlarının açık arttırmasını, kendilerine gönderilen link üzerinden izleyebiliyor. Otobid; oto galerilere de önemli avantajlar sağlıyor. sahibinden.com olarak kurumsal üyelerimiz oto galerilere Türkiye’nin her yerinden çok çeşitli marka ve modelden oluşan bir tedarik havuzunu sahibinden.com güvencesi ile sunarken bu sayede onların işlerini büyütmesine de katkıda bulunuyoruz. Otobid olarak bugün itibariyle 6 büyük şehirde 14 hizmet noktamızla hizmet vermeye başladık. Önümüzdeki dönemde büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesine hızlı bir şekilde yayılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.