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Otomobil
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.03.2021 - 08:10 | Son Güncelleme:

Renault ortaklıktan çekiliyor

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Renault ortaklıktan çekiliyor

Fransız otomobil üreticisi Renault, borçlarını ödemek için Daimler AG'de bulunan yüzde 1.54 oranındaki hissesini satacağını açıkladı.

Renault, Mercedes'in üreticisi olan Daimler AG'de bulunan paylarını satışa çıkarıyor. Fransız otomobil üreticisi Renault 2020 yılında 8 milyar euro zarar etmişti. Daimler'de bulunan paylarının satışından 1.2 milyar euro gelir elde edilmesi bekleniyor.

Yüzde 1.54 oranında bulunan hissesini satacak olan Renault, Mercedes ile işbirliklerine devam edeceklerini de açıkladı.

Renault, Mercedes'e daha çok dizel motor konusunda destek veriyor.

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