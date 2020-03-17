PSA coronavirüs nedeniyle fabrikalarını kapattı

Groupe PSA açıklamasına göre, son günlerde belirli üretim tesislerinin yakınlarında Kovid-19 vakalarında ciddi artış görülmesi üzerine, gruba ait Avrupa'daki araç üretim tesislerinin kapatılmasına karar verildi.



Büyük tedarikçilerle ilgili tedarik sorunlarının ve otomobil pazarlarındaki ani düşüşün de etkisiyle alınan karar kapsamında, 16 Mart'ta Mulhouse (Fransa), Madrid (İspanya), 17 Mart'ta Poissy, Rennes, Sochaux (Fransa), Zaragoza (İspanya), Eisenach, Rüsselsheim (Almanya), Ellesmere Port (Birleşik Krallık), Gliwice (Polonya), 18 Mart'ta Hordain (Fransa), Vigo (İspanya), Mangualde (Portekiz) ve 19 Mart'ta Luton (Birleşik Krallık) ile Trnava (Slovakya) mekanik tesisleri kapatılacak. Tesisler 27 Mart'a kadar kapalı olacak.



Tesis yönetim ekipleri, tesis kapama süreçlerini sosyal ortaklarla iş birliği içerisinde yerel olarak uygulayacak.