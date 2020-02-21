Nissan ve Honda Çin'de üretimi yine erteledi

Japon otomobil üreticileri Nissan Motor ve Honda Motor, Çinli yetkililerin direktifleri doğrultusunda, Çin'de koronavirüs salgınının ortaya çıktığı yer yakınlarındaki fabrikalarının üretime yeniden başlamasını erteledi.

Ancak erteleme kararı, küresel otomobil üretimini etkileyebilecek tedarik zincirinde daha fazla aksama riskini de gündeme getirdi.



Nissan Motor, 24 Şubat'tan sonra Hubei Eyaletindeki Xianyang ve Henan Eyaleti'ndeki Zhengzhou'daki fabriklarını kapalı tutmaya devam edeceğini açıklarken, fabrikaların ne zaman yeniden açılacağını belirtmedi. Şirket 24 Şubat'ta bu fabrikalarda faaliyetlerine yeniden başlamayı planlıyordu.



Honda Motor, salgının başladığı Wuhan'da bulunan fabriklardaki faaliyetlerinin 11 Mart'a kadar askıda kalacağını açıkladı.



Nissan e-posta ile yaptığı açıklamada erteleme kararının, şirketlerin 10 Mart'a kadar faaliyetlerini durdurmalarını isteyen hükümet yetkililerinin talimatı sonucunda alındığını belirtti. Nissan tedarikçilerindeki üretim sorunlarının da otomobil üretimini etkilediğini açıkladı.



Çin anakarasında 2,200'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs, küresel otomotiv tedarik zincirine zarar verdi, Çin'deki fabrikalarda üretimi durdurdu ve otomobil üreticilerinin her otomobil için gereken yaklaşık 30,000 parçayı tedarik etmekte zorlanmasına neden oldu.