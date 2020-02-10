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Otomobil
Reuters
Haber Giriş: 10.02.2020 - 15:38,Son Güncelleme:/

Nissan üretime ara veriyor

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Nissan üretime ara veriyor

Nissan koronavirüs sebebiyle Japonya'daki fabrikasında üretime ara verecek.

Japonya merkezli Nikkei Gazetesi Nissan'ın Japonya'nın güney batısında yer alan Kyushu üretim tesisinde koronavirüs sebebiyle üretime ara vereceğini yazdı.

Bu durum salgının küresel tedarik zincirinde sıkıntı yaratmaya başladığının ciddi bir göstergesi olarak ifade ediliyor.

Nikkei Gazetesi Nissan'ın salgın dolayısıyla Çin'den gerekli parçaları almakta zorlandığı için bu kararı aldığını ifade etti.

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