Mitsubishi'nin geliri azaldı

Mitsubishi Motors'un yayımladığı 2020 mali yılı bilanço verilerinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) otomobil piyasalarında yaşattığı talep daralması büyük oranda hissedildi.



Buna göre 2019 mali yılında 25,78 milyar yen (235 milyon dolar) net kayıp yaşayan firmanın 2020 mali yılında net kaybı 312,3 milyar yene (2,84 milyar dolar) yükseldi.



Önceki mali yıla kıyasla küresel çapta araç satışı yüzde 29 düşen Mitsubishi, 2020 mali yılında dünya geneli 801 bin araç satışı gerçekleştirdi.

Satış gelirleri yüzde 35,9 düşüşle 1,46 trilyon yene (13,3 milyar dolar) gerileyen Japon üreticinin işletme karı 95,32 milyar yen (868 milyon dolar) oldu.

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