Maskülen, yenilikçi ve güçlü: Opel Mokka

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PSA Grubu’nun General Motors’tan satın aldığı Opel markasında radikal değişiklikler yaşanıyor. Şık otomobiller üretmeye başlayan Opel, Mokka ile bu serüvene devam ediyor. 3 farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulan Mokka’da kişiselleştirebilir renkleri de tercih edebiliyorsunuz.



MASKÜLEN VE ÇEKİCİ



Yenilikçi tasarımı, keskin çizgileri, kaslı yapısı, Opel Vizörü ile dikkatleri üzerine çeken Mokka fiyatıyla da rakiplerini egale etmiş durumda. Birçok aktif ve pasif güvenlik sistemiyle donatılan Mokka, ilk başta maskülen görünüşüyle daha çok erkeklerin gönlünü fethediyor. Yeni nesil IntelliLux LED matrix farlarla tamamlanan parlak siyah Opel Vizör’lü Mokka, lansman rengi olan yeşil ile sportifliği de yakaladı.

Ultimate donanım paketiyle gelen siyah kaput, tavan ve yan aynalar otomobildeki sportifliği katlarken dodik ve kapı bantları da SUV hissiyatını bir kat daha artırıyor. Kaslı görüntüsü ve yeni yüzüyle birçok özelliği barındıran Mokka’nın arka kısmına gelindiğinde ise LED stop lambaları ve son modaya uyan yatay konumlandırılmış MOKKA yazısı dikkatleri çekiyor. Ön ve arka tampondaki gri çıtalar da tasarımı destekleyen öğeler arasında yer alıyor. Şık dış hatları, maskülen tavrı ile trafikte ya da otomobili park ettiğiniz alanlarda dikkatler üzerine çekiliyor.

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Mokka’nın iç tasarımında sadelik ön plana çıkıyor. Eski Opel modellerinde bolca bulunan tuşlar konulan ekranlarla birlikte ortadan kalkmış durumda. Pure Panel kokpit ile gelen 10 inçlik multimedya ve 12 inçlik gösterge ekranı ön kısmı tamamen kaplıyor. Standart olarak 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası, yaya algılama özellikli aktif acil fren sistemi, ön çarpışma ikazı, aktif şerit takip sistemi, 180 derece panoramik geri görüş kamerası ve trafik işareti tespit sistemi bulunuyor. Dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleme sistemi, şerit ortalama özellikli gelişmiş aktif şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, gelişmiş park pilotu gibi birçok ek özellik de yeni Mokka’da sürücülere sunuluyor. Tüm kontrol ünitelerinin sürücüye dönük bir açıda dizayn edilmesinden dolayı otomobil hakimiyeti de daha yüksek oluyor.

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Ultimate donanımda deri ve alcantara karışımı kumaşla dizayn edilmiş koltuk ve kapı iç döşemeleri bulunuyor. Yumuşak plastikten imal edilmiş olan ön konsolda dev boyutlarda iki ekran sizi karşılıyor. Piano black detaylara da oldukça yer verilse de hemen her otomobilde olduğu gibi çiziklere ne yazık ki mani olunamıyor. Orta konsolda PSA grubunda genel olarak kullanılan hatlara rastlanılırken vites kolu yerine küçük bir tuşla istenen vitese geçiş sağlanabiliyor. A sütunlarının kalın oluşu sürüş dinamiğini ilk başta olumsuz etkilese de sonrasında alışılması halinde sorun olmaktan kalkıyor. İç mekanda siyah rengin yoğun olarak kullanılması da sportifliği öne çıkarıyor. Tutamakların olmayışı ve ön emniyet kemerlerinde yükseklik ayarının bulunmaması Mokka için eksi notlar hanesine yazılacak küçük nüanslar arasında yer alıyor. Bagaj hacmi ise otomobille doğru orantılı olarak ayarlanmış. Mokka’yı tercih edecek kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan 350 litrelik alan bulunuyor.