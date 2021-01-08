KIA logo ve sloganını değiştirdi

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden KIA radikal bir karar vererek hem logo hem de sloganında değişiklik yaptı. Şirket yeni logosunda üç unsuru ön plana çıkardı. KIA yeni logosuyla elektrikli araç ve mobiliteye odaklanacağını duyurdu.

KIA mevcut olan sloganını da “Movement that Inspires” olarak değiştirdi.





