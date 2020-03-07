İtalya'da otomobil satışları düşebilir

Koronavirüs salgınının en yaygın olduğu Avrupa ülkesi İtalya'da otomobil satışlarının salgın hastalık ve zayıf ekonomik görünüm nedeniyle bu yıl %15'ten fazla düşebileceği belirtildi.



Türkiye otomotiv sanayinin başlıca otomobil ihracat pazarları arasında yer alan İtalya, Tofaş'ın da en büyük ihracat pazarını oluşturuyor.



Yabancı araç üreticileri temsil eden UNRAE adlı derneğin açıklamasına göre, "zamanında ve güçlü" tedbirler alınmaması halinde geçen yıl %0.3 yükselerek 1.92 milyon olan otomobil satışlarının bu yıl yaklaşık 300,000 düşüş kaydetme ihtimali bulunuyor.



Otomotiv sektörü İtalya'nın gayrı safi yurtiçi hasılasının yaklaşık %10'unu oluşturuyor.



İtalya'daki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı dün 148'e yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı 3,800'ün üzerine çıktı.



UNRAE'nın yöneticisi Andrea Cardinali, Ocak ve Şubat pazar trendlerine dayanarak, koronavirüs acil durumunun ortaya çıkmasından önce, araştırma merkezinin bu yıl yaklaşık %7'lik pazar düşüşü veya satışlarda 135,000 düşüş tahmin ettiğini açıkladı.



Cardinali "Virüs etkisini eklersek bunun iki katından fazla 300,000 düşüş görebiliriz" dedi.