İkinci el otomobil fırsatçıları yine ortaya çıktı! Sahte doktor satış yapıyor

Otomobil fiyatları her geçen gün artarken fırsatçılar da ikinci el piyasasını hareketlendirmeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yıl sonu kampanyaları, 2021 model yeni otomobillerin lansmanları yapıldığı için sıfır otomobiller cazip hale geldi.

Henüz lansmanı yapılalı birkaç gün olan Peugeot 208’i ilan sitelerinde görmek mümkün. Bayilerden önce satışa koyan fırsatçılar ikinci el olarak sayılması gereken bu otomobilleri sıfırından yaklaşık 40 bin lira daha fazla fiyatla satmaya çalışıyor. Bu durumda da ikinci el piyasasında fiyatlar sıfırdan yüksek olmuş oluyor.

DOKTOR DA BU İŞİ YAPIYOR, GALERİCİ DE!

Bayiden ucuza alınan otomobili ikinci el ilan sitesine asılsız bilgilerle satışa koyanları görmek mümkün. Satışa çıkalı 5 gün olan 8 ileri otomatik vites, 130 beygir güç, 230 nm tork üreten motora sahip olan modeli dağlık alanda kullanamayacağını belirten bir satıcı “Doktorum, tayinim çıktı, yeni görev yerim dağlık, üzülerek satıyorum” diyerek ilan verdi. Doktor, sıfırı 231 bin lira olan otomobili 270 bin lira fiyattan satmaya çalışıyor. Gerçek doktor olup olmadığını SGK’nın sitesinden kontrol ettiğimizde ilan verenin isminde bir doktor bulunmadığı da ortaya çıktı. Bunun yanında işi otomobil ticareti olan galericiler de liste fiyatı olan 226 bin liraya aldığı otomobili 245 bin liradan satmaya çalışıyor.

SERBEST PİYASA ETKİSİ

Son yıllarda ikinci el otomobiller sıfırlarından daha fazla para etmeye başladı. Bunun nedeni koronavirüs nedeniyle sıfır otomobil üretimlerinin düşmesiydi. Tedarik sorunları nedeniyle üretim azalınca ve sosyal mesafeyi korumak isteyenler de ikinci el otomobillere yöneldi. Bu sayede ikinci el otomobil fiyatları sıfırı geçmiş oldu. Ancak günümüzde fabrikalar normal üretimlerine başladı ve sıfır otomobil tedariğinde sorun kalmadı. Ancak fırsatçılar nedeniyle halen ikinci el otomobillerin sıfırlarından daha fazlaya satıldığını görebiliyoruz. Serbest piyasa ekonomisi olduğu için de herkes istediği fiyata otomobilini satışa koyabiliyor.

SATIŞTA MUTLAKA ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİ YAZDIRIN

İkinci el otomobil satışı yaparken mutlaka ödediğiniz tutarı noterde belirtin. Kasko değerinden yüksek bedelle satış fiyatlarını genellikle satıcılar noterde belirtmek istemiyor. Bu konuda ısrarcı olunması gerekiyor. Ayrıca otomobilin fiyatını noterde düşük göstermek yalan beyan nedeniyle suç unsuru oluşturuyor.

FIRSATÇILARA GÜVENMEYİN

Doktorum, mühendisim, memurum gibi unvanları kullanarak otomobil ticareti yapmaya çalışan kişilere itibar etmeyin. Her ne koşulda olursa olsun plaka takılmış tüm otomobiller ikinci el olarak işlem görür. “Bayiden çekiciyle getirdim, hiç binmedim, naylonları duruyor” gibi ifadelere aldanılmaması ve otomobilin fiyatını sıfırından daha aşağı olması gereken şekilde pazarlığınızı yapmanız gerekiyor.

BAYİLERDE İNDİRİM İMKANI VAR

Lansmanı yeni yapılan otomobiller için bayilerde küçük de olsa pazarlık payınız oluyor. Ayrıca bayiden alınan otomobillerde ekstra birkaç hediye de temin edilebiliyor. Ancak fırsatçılar bu hediyeleri de ikinci el ilan sitelerinde ekstradan satışa koyabiliyor.

SIFIR DA OLSA KONTROL EDİN

Otomobil alırken sıfır da olsa boya kontrolü yapın. Hemen her bayi ikinci el satış yaptığı için boya kontrol cihazına sahip oluyor. Otomobili teslim almadan önce satış temsilcisinden cihazın getirilmesini rica ederek otomobilin boyasını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kaporta aksamını tutan somun ve cıvataların sökülmemiş olmasına dikkat edin.

KAPORACILARA KANMAYIN!

İnternetten ilan verenler kaporacı olarak tabir edilen dolandırıcılığa yönelebiliyor. Otomobilin alıcısı olduğunu, satın almak istenmesi halinde acil olarak kapora gönderilmesi gerektiğini belirten satıcılara kesinlikle güvenmeyin. Görmediğini otomobil için kaparo vermeyin.