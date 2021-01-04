Honda 1 milyon aracını geri çağırdı

Japon otomobil üreticisi Honda Motor'un Çin'deki iki ortaklığı GAC Honda ve Dongfeng Honda, toplam 1,09 milyon aracı servislere geri çağırdılar.



Yapılan açıklamaya göre, Acura, Civic, Jade modellerinin aralarında olduğu birçok modeli kapsayan geri çağırma kararı 31 Mart 2021'de yürürlüğe girecek.