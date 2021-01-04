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Otomobil
Reuters
Haber Giriş: 04.01.2021 - 08:45 | Son Güncelleme:

Honda 1 milyon aracını geri çağırdı

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Honda 1 milyon aracını geri çağırdı
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Dünya otomobil devlerinden Honda Acura, Civic ve Jade modellerinin de arasında olduğu 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı.

Japon otomobil üreticisi Honda Motor'un Çin'deki iki ortaklığı GAC Honda ve Dongfeng Honda, toplam 1,09 milyon aracı servislere geri çağırdılar.

Yapılan açıklamaya göre, Acura, Civic, Jade modellerinin aralarında olduğu birçok modeli kapsayan geri çağırma kararı 31 Mart 2021'de yürürlüğe girecek.

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