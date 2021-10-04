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Hamit Can Sarıoğlu’ndan ikinci el araba fiyatlarına yönelik açıklama

#Sponsorlu İçerik#Hamit Can Sarıoğlu#İkinci El Otomobil
Hamit Can Sarıoğlu’ndan ikinci el araba fiyatlarına yönelik açıklama

Bütün dünyayı saran pandemi sürecinde, otomotiv sektörünü olumsuz etkileyen “çip krizi” ile birlikte sıfır otomobillere ulaşmakta sıkıntı yaşayan vatandaşlar mecburen 2. el otomobillere yönelmişlerdi. Bu yönelişin ardından anormal bir şekilde yükselişe geçen 2. el otomobillerin fiyatlarının düşüp düşmeyeceği ise insanlar tarafından cevabı merakla beklenen bir soruydu.

Merak edilen tüm sorulara cevap veren galerici Hamit Can Sarıoğlu, “Görünen şu ki piyasada bir araç eksikliği bulunmakta. Gerek ülke nüfusunun fazlalığı gerek otomobil arzında yaşanan sıkıntılar insanların otomobil gereksinimlerini karşılamada yetersiz kaldı. Pek çok insan otomobillere gelen indirimlerden önce yatırım amaçlı otomobil sahibi oldukları için şu an ellerinde bulunan otomobilleri satmaya yanaşmıyorlar. Yaşanan bu durum da doğal olarak 2. el otomobil fiyatlarının düşmesini engelliyor” dedi. 

Ünlü galerici Hamit Can Sarıoğlu, “Örnek vermek gerekirse, zamanında 200 bin TL’ye bir otomobil alan vatandaş indirimlerin ardından bu otomobilini elbette 170 bin TL’ye satmak istemiyor. En azından zarar etmeksizin satmayı düşünüyor. Bu durumda araç satışı gerçekleşmediği için araçlar elimizde kalıyor. Bizler galericiler olarak fiyatların daha da yükseleceğini düşünüyoruz.” Diyerek beklentilerini açıkladı. 

Galericiler olarak diledikleri fiyatlarda araç alıp satamadıklarını ifade eden Sarıoğlu, “ Otomobildeki stok ve tedarik problemleri fiyatların düşmesini engelliyor. Çip krizinin devam ettiğini görüyoruz. Mevcut şartlar altında fiyatların düşmesini imkânsız kılıyor hatta ilerleyen zamanlarda fiyatların bir miktar daha artmasını bekliyoruz.” dedi. 

Bir hafta on gün içerisinde satmayı planlayarak aldıkları araçların aylardır galerilerde beklediğini dile getiren Hamit Can Sarıoğlu, “Yaptığımız satışlar maalesef beklentilerimizin altında kaldı. Piyasanın hızlı ya da yavaş olarak nitelendirilemeyeceğini sadece rölantide gittiğimizi söyleyebilirim. 2. el otomobillerde beklenen indirimlerin gerçekleşmemesi nedeniyle piyasada beklenen canlılık ve hareketlilik sağlanamadı. Sınırlı bütçeler ile 100-150 bin TL bandında seyreden alışverişler var ama lüks otomobillerde alım satım durma noktasına geldi” dedi. 

Otomobil pazarlarının, galerilerin kalabalık olmasına rağmen istenilen satışın gerçekleşmemesini “Çok soran var ama hiç alan yok.” şeklinde özetleyen Hamit Can Sarıoğlu, “Vatandaş da artık otomobil almaktan ümidini kesmiş gibi, hem gezmiş olurum hem de fiyat öğrenmiş olurum diyerek galerileri ve otomobil pazarlarını dolaşıyorlar” dedi.



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