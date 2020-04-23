Gençlere hitap eden şehirli SUV

Türkiye’de SUV grubundaki araçlara ilgi sürekli artış seviyesinde. Yerden yüksek olması, kullanıcısına güven vermesi ve görüntü itibarıyla lüks algısı yaratması da SUV’un tercih edilme nedenleri olarak öne çıkıyor.

Yurtdışının aksine ülkemizde SUV araçlar düşük motor hacimleriyle sunuluyor. Vergi dilimine girmemek için yapılan bu hamle ile birlikte bazı SUV araçların güçleri düşük kalabiliyor.

KIA Sportage SUV grubu araçların güçlü temsilcilerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 1600 kilogram ağırlığa sahip olan Sportage’ın kalbinde 1.6 litrelik, 136 beygirlik 320 nm torka sahip dizel motor ünitesi yatıyor. Dizel motorun yakıt tasarrufu ve gücü tatmin edici seviyede. 7 ileri çift kavramalı DCT vitese sahip olan Sportage hızlı ve sarsıntısız vites geçişleriyle sürücüsüne heyecanlı anlar yaşatabiliyor.

YUVARLAK HATLARA SAHİP

Sportage daha çok yuvarlak hatlara sahip olarak tasarlanmış. LED far ve stop lambaları, ince siyah renkli dodikler, metalik renkli tavan çıtası, tamponlarda bulunan krom detaylar ve 19 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar araçta ilk dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Arka sinyallerinin tamponda bulunması da alışılmışın dışında bir tasarım olarak göze çarpıyor.





FERAHLIK ÖN PLANDA

Güney Kore menşeli araçlara yönelik olan önyargıyı yıkma gayesinde olan Sportage özellikleriyle de bir adım öne çıkıyor. Ön ve arka koltuklarda ısıtma, direksiyon ısıtması, kablosuz şarj gibi özelliklerle Sportage rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Malzeme kalitesine bakıldığında bazı kısımlarda sert plastik kullanılmış olsa da iç mekanda ferahlık ön planda tutulmak istenmiş.

YOL TUTUŞU ZAYIF

Yerden yüksek tasarımı ve 19 inç janta sahip olması aracın yol tutuşunu etkiliyor. Virajlar hafif savrulma isteği Sportage’da oluşuyor. Arazi ruhu için tasarlanmış araçlarda yol tutuşunun zayıf olması normal karşılanabilir.

Genel olarak bakıldığında tasarımı ile genç kitleyi hedefine alan Sportage, düşük yakıt tüketimi, yüksek donanım özellikleriyle alıcıların beğenisine sunulmuş.