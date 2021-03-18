MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Otomobil HaberleriFırsatçılar Golf stokladı! 49 bin 500 lira farkla satıyorlar
GeriOtomobil Fırsatçılar Golf stokladı! 49 bin 500 lira farkla satıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobil
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 18.03.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Fırsatçılar Golf stokladı! 49 bin 500 lira farkla satıyorlar

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
Fırsatçılar Golf stokladı! 49 bin 500 lira farkla satıyorlar

Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan ve satışa çıkan Volkswagen Golf ikinci el piyasasına hızlı geçiş yaptı. En baz donanıma sahip olan 300 adet araç 196 bin 500 liradan satışa sunuldu. Uyanık davranan kişiler bu otomobilleri stoklayıp ikinci el olarak satışa çıkardı.

Türkiye’de otomobil piyasasında fiyat karmaşası devam ediyor. Koronavirüs pandemisinde otomobil fabrikalarının kapalı olması nedeniyle yeteri kadar sıfır otomobil olmayınca ikinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatından daha pahalıya satılmaya başlanmıştı.

Günümüzde mikroçip tedariğinde sorun olsa da arz ve talebe ilişkin olarak güncel bir sorun bulunmuyor.

YENİ GOLF HEMEN İKİNCİ ELE DÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan ve satışa çıkan Volkswagen Golf’ün fiyatları ikinci el satış sitelerinde sıfırından daha yüksek fiyatlara satılıyor.

Doğuş Otomotiv lansmana özel olarak en baz model Golf’ten 300 adet satışa sundu ve 196 bin 500 liradan satışlar gerçekleşti.

Fırsatçılık yaparak bu otomobilleri stoklayan kişiler 233 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ikinci el olarak satışa çıkardı. Yaklaşık 37 bin lira karla satışa sunulan ikinci el baz model Golf’ler alıcılarını bekliyor.

Fırsatçılar Golf stokladı 49 bin 500 lira farkla satıyorlar

BAZILARI İNSAFLI DAVRANIYOR!

İkinci el olarak satışa çıkan 2021 model Golf’lerde bazı satıcılar sadece 1000 lira farkla otomobili satmak istiyor.

SIFIRI 314 BİN, İKİNCİ ELİ 340 BİN LİRA

İkinci el ilan sitelerinde 1.0 motor Life paket Golf’ü 340 bin liradan satışa sunanlar bulunuyor. Normalde sıfırının fiyatı 314 bin lira seviyesinde bulunuyor. Satın alınması durumunda 26 bin lira tutarında ikinci el Golf’e fazla para ödenmiş oluyor. 1.0 Style paket olan Golf’ün sıfır fiyatı 346 bin lirayken ikinci eli 395 bin 500 liradan ilana konulmuş durumda. Bu otomobilden de 49 bin 500 lira kar edilmiş oluyor.

Fırsatçılar Golf stokladı 49 bin 500 lira farkla satıyorlar

PLAKA TAKILAN OTOMOBİL İKİNCİ EL OLARAK GEÇER

Kilometresi sıfır olsa da ruhsatı çıkmış, plakası belirlenmiş olan tüm otomobiller ikinci el olarak değerlendiriliyor. Satın alırken ikinci el olacak şekilde fiyat verilmesi gerekiyor.

Fırsatçılar Golf stokladı 49 bin 500 lira farkla satıyorlar

İşte sıfır Golf fiyatları

Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression 223.500 lira

Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG    Life        314.000 lira

Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG    Style      346.000 lira

Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG    R-Line   365.000 lira

Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG    Style      379.500 lira

Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG    R-Line   398.500 lira

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi