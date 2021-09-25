En ucuz otomatik vites Honda City satışa çıktı

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Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr - Türkiye’de satışa çıkan ve fiyat avantajıyla öne çıkan Honda City tasarruflu motoruyla ilgiyi üzerine çekmeye başladı.

Honda, Hindistan’da ürettiği Honda City’i tüm dünyada satmaya başladı. Türkiye’ye de gelen Honda City uygun fiyat ve donanımıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Fiyat/performans otomobili olacak olan Honda City, 1500 cc atmosferik motorla satışa sunuldu. Elegance ve Executive versiyonlarıyla satışa çıkan City’nin her iki pakette de motor ve şanzıman seçeneği aynı. CVT şanzıman kullanılan City’nin iç malzemesi sert plastikten imal edilmiş. Ancak herhangi bir trim sesine rastlanılmıyor.

PERFORMANSI ORTALAMA SEVİYELERDE

4 silindirli 1.5 litre hacimli, 121 beygir üreten ünite 145 Nm tork sunuyor. CVT şanzımanla gelen City tasarruf amacıyla üretilmiş diyebiliriz. CVT şanzımana alışkın olmayanlar performansının düşük olduğunu iddia etse de şanzıman dinamiklerine göre kullanıldığında hem tasarruf hem de güç alma konusunda başarılı olunabiliyor. Tabi ki bunları yaparken biraz da sabır gerekiyor.

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Şehir içinde aktif olarak kullanıldığında performansından yana herhangi bir sorun yaşatmayan City, motor gamında da rakiplerine kafa tutmaya hazır durumda.

Yerden yüksek konumlandırılmış olması şehir içinde rahat kullanıma imkan sağlıyor.

TASARIMI CEZBEDİYOR

Dış tasarımına geçtiğimizde önden bakıldığında karakteristik Honda çizgilerini görebiliyoruz. Ön difüzör, LED farlar, kaslı kaput ilk olarak karşımıza çıkıyor. Yandan bakıldığında ise Türkiye’de satılan Fiat Egea’ya benzerliği şaşırtıyor. Kapı kolları ve sütunları Egea’yı anımsatıyor. Arka kısma geçtiğimizde ise yenilikçi bir tasarım göze çarpıyor. Stop lambalarının tasarımı City’e ayrı bir hava vermiş. LED olarak tasarlanan stop lambalarının altında dik konumlandırılmış reflektörler bulunuyor. Ön ve arka tamponda karbon görünümlü difüzörlerle araca sportiflik katılmaya çalışılmış.

İÇ KISIM KARDEŞİ JAZZ’DAN ESİNLENMİŞ

City’nin iç kısmına girdiğimizde sert plastik bizi karşılıyor. City’nin iç triminin tamamında sert plastik kullanılmış. Saklama alanları açısından zengin olan City’nin 8 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. Klima ünitesi, trip tuşları, vites kolu Honda Jazz’dan alınmış. İç tasarımda da yenilikçiliği ön plana çıkaran City’nin arka kısmında genişlik yolcuları karşılıyor. Diz mesafesi B sınıfı bir otomobilden beklenmeyecek şekilde geniş. Arka koltukta uzun süre seyahat etmek yolcuları yormayacaktır.

Arka tarafta kolçak bulunurken arka koltukların katlanmıyor oluşu depolama için eksi bir not oldu.

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Bagaj hacmi ise 519 litre ve oldukça geniş. Stepnesi de bulunan City, bagaj konusunda sürücülerini üzmeyecek.

DONANIMLARI YÜKSEK

Son dönemde çıkan ve fiyat kırarak satış yapmaya çalışan bazı modellerin aksine City’de birçok donanım bulunuyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, Apple CarPlay, Android Auto, LED far, sis ve stop lambaları, geri görüş kamerası, sürücü, yolcu, perde ve yan hava yastıkları, F1 vites kulakçıkları, kadranda sürüş dinaminiğe göre değişen ambiyans aydınlatmaları, USB girişleri gibi birçok özellik bulunuyor.

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