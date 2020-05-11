Düşük tüketim, sportif görünüm

Otomotiv üreticiler karbon salınımını azaltmak için hamlelerini sürdürürken bazı markalar bunun adımlarını yıllar önce atmaya başladı. Bazı otomobiller tamamen elektrikli olurken bazıları da hybrid olarak tasarlanıyor.

Toyota’nın sportif ve gençlere yönelik kompakt SUV aracı CH-R hybrid teknolojisiyle bir adım öne çıkıyor. Hem doğa dostu hem de yakıt sarfiyatının oldukça düşük olması tercihlere büyük etki ediyor.

Hem benzinli hem de elektrik motoru barındıran CH-R katalog verilerinde şehir içi yakıt sarfiyatı 3.2 litre olarak görülüyor. Sürüş deneyimi sürecinde yoğun İstanbul trafiğinde tüketim 4 litre civarında oluştu.

YÜKSEK GÜVENLİK DONANIMI

CH-R’daki güvenlik donanımı sayesinde sürücü hatasıyla kaza yapma oranları düşüşe geçecek.

Fren Destekli Akıllı Ön Park Sensörleri, Fren Destekli Akıllı Arka Park Sensörleri, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (Fren Destekli), Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi gibi yardımcılar kaza yapma oranını minimize ediyor.

KASLI VE SPORTİF GÖRÜNÜM

Dışardan bakıldığında CH-R alışılmışın dışında bir tasarıma bürünmüş durumda. Kaslı yapısı, LED far ve stop lambaları, dodikler ve siyah plastik detaylar araca sportiflik kazandırıyor. Ön tarafının yere yakın yüksek kasislerde dezavantaj oluşturuyor. Ayna tercihinin Auris, Yaris ve eski kasa Corolla’da kullanılan aynalardan olması yerine yeni bir tasarım yapılabilirdi.

TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Direksiyona geçildiğinde ilk önce tuşlar sizi karşılıyor. Güvenlik donanımlarına ait tuşlarla birlikte hız sabitleyici, multimedya ekranını yöneten tuşların çokluğu göze çarpıyor. Analog kadran bulunan CH-R’da orta konsolda büyükçe bir ekran bulunuyor. Bu ekranda geri görüş kamerası, hybrid sistem özellikleri, navigasyon ve multimedya özellikleri barınıyor. Motor devir göstergesi yerine hybrid sistemin daha aktif kullanılması için kademeli bir devir saati yer alıyor. Şarj, eco modu ve güç gerektiren durumlarda gaza fazla yüklendiğinde power kademeleri sürüş dinamiklerinizi gösteriyor.

1.8 MOTOR 122 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

Toyota’nın hybrid araçlarında kullandığı 1800 cc motor 122 beygir güç üretiyor. Ülkemizde avantajlı konumda bulunan 1600 cc’ye kadar motor hacmine sahip araçların aksine CH-R vergi dilimine giriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi de 1800 cc motora sahip olmasından dolayı 1600 cc motorlara göre yüksek çıkıyor.

Benzinli araç kullanmaktan farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için hybrid teknolojisi biçilmiş kaftan. Yüksek güç istenmedikçe bataryaların da dolu olması halinde elektrik motoruyla sessiz sürüş konforu yaşayabiliyorsunuz. Bataryaların zayıflaması halinde de benzinli motor devreye girerek bataryaları doldurmaya başlıyor. CH-R’ı kullanırken ayağınızı gazdan çektiğiniz anda rejeneratif enerji üretmesinden dolayı araba yavaşlamaya başlıyor. Bu da trafik ışıklarına yaklaşmalarda, yoğun trafikte fren kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte yokuş inişlerinde vitesi B konumuna alarak frene basmadan aracı yavaşlatabiliyorsunuz.

Ancak bu motorların bakım aralığının uzun olması, fren balatalarının uzun süre kullanılıyor olması, düşük yakıt sarfiyatı gibi avantajlar yine de hybrid motor seçeneğini ön plana çıkarıyor.