Dev otobüs üreticisinden yüzde 138’lik ihracat artışı

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2021 yılı ilk 9 ayında Türkiye’de otobüs üretimi yüzde 32,9 oranında düşerken ihracat da yüzde 37 oranında azaldı. Özellikle pandemi ve yarı iletken çip sorunu nedeniyle ana sanayinde bazı şirketlerin üretime ara vermesi üretim ve ihracattaki bu düşüşte etkili oldu.

TEMSA, 2021 yılı ilk 9 ayında üretimini yüzde 30, ihracatını da yüzde 138 oranında artırmayı başardı. Pandeminin damga vurduğu 2020 yılında toplam 411 adet otobüs üretimi gerçekleştiren şirket, 2021 yılının ilk 9 ayında 382 adetlik otobüs üretimiyle geçtiğimiz yılın toplam rakamlarına yaklaştı. Üretimdeki bu artış TEMSA’ya 4,5 puanlık bir üretim payı artışı da getirdi. İhracatta ise şirket dikkat çeken bir atılım yaşadı. 2020 yılının tamamında 213 adetlik ihracat gerçekleştiren TEMSA, 2021 yılının ilk 9 ayında yaptığı 293 adetlik otobüs ihracatıyla geçtiğimiz yılın toplam rakamını geride bıraktı.