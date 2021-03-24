Çinli şirket Tesla'ya rakip olacak

Çin'in en büyük otomobil üreticisi Geely, Tesla'nın yerini alacağını umduğu birinci sınıf bir elektrikli otomobil markasını piyasaya sürüyor.

Volvo ve Lotus'un sahibi olan Çinli şirket, Salı günü Zeekr markasını Çin'in elektrikli araçlara (EV'ler) yönelik talebinden yararlanmak için duyurdu.

Geely'den yapılan açıklamaya göre Zeekr markası altında üst düzey elektrikli araçlar geliştirip üreteceğini ve teslimatların da 2021'in üçüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.

LOTUS SÜPER ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETECEK

Çoğunluk Geely'ye ait olan Lotus, Evija adında elektrikle çalışan bir süper otomobil üzerinde çalışıyor.

Geely ayrıca Londra siyah taksi üreticisi London EV Company'nin sahibi konumunda ve hem benzinli motora hem de elektrikli bataryaya sahip olan plug-in hibrit taksiler üretmeye odaklandı.

Çin'de ortaya çıkan Zeekr, geçtiğimiz yıl Çin'de en çok satan elektrikli araç modeli Model 3 ile sıkı rekabete girecek.

Geçtiğimiz hafta, Japon Nissan ve Fransa'dan PSA Peugeot Citroen'in Çinli ortağı Dongfeng Motor, yeni EV markası Voyah'ın Çinli müşterilere Temmuz ayında otomobilleri teslim etmeye başlayabileceğini söyledi.

Pekin yönetimi 2025 yılına kadar Çin'de satılan araçların beşte birinden fazlasının elektrikli olmasını istiyor.

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