Çin'de otomobil satışları yüzde 79 geriledi

Çin'de otomobil satışları Şubat ayında koronavirüs salgını nedeniyle gerileyen talep sonucu yüzde 79.1 düşerek şu ana kadarki en büyük aylık daralmayı kaydetti.



Çin otomobil üreticilerini temsil eden CAAM, satışların art arda 21. ayda daralarak Şubat ayında 310,000'e düştüğünü bildirdi.