MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri Otomobil HaberleriÇin'de otomobil satışları yüzde 79 geriledi
GeriOtomobil Çin'de otomobil satışları yüzde 79 geriledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Otomobil
Reuters
Haber Giriş: 12.03.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Çin'de otomobil satışları yüzde 79 geriledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'de otomobil satışları yüzde 79 geriledi
Abone Olgoogle-news

Corona virüsün etkileri Çin'de sert şekilde görülmeye başlandı. Otomobil satışları Çin'de yüzde 79.1 oranında düştü.

Çin'de otomobil satışları Şubat ayında koronavirüs salgını nedeniyle gerileyen talep sonucu yüzde 79.1 düşerek şu ana kadarki en büyük aylık daralmayı kaydetti.

Çin otomobil üreticilerini temsil eden CAAM, satışların art arda 21. ayda daralarak Şubat ayında 310,000'e düştüğünü bildirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle