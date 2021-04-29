“Cellcentric” ortak girişimi başlıyor

Cellcentric, yakıt hücresi sistemleri geliştirecek, üretecek ve pazarlayacak. Firmanın odak noktası uzun yol kamyonlarında hidrojen bazlı yakıt hücresi kullanımı olsa da sistemler farklı alanlarda da uygulanabilecek. Avrupa Yeşil Anlaşması’nın bir parçası olarak 2050 yılına kadar Avrupa’da CO2 nötr ve sürdürülebilir ulaşım için hareket eden cellcentric, hem Daimler Truck AG hem de Volvo Grup’un onlarca yıllık bilgi birikimi ve geliştirme çalışmalarından yararlanıyor.

Daimler Truck AG ve Volvo Group’un bakış açısına göre; tamamen elektrikli ve hidrojen bazlı yakıt hücreli kamyonlar, kullanım şekline bağlı olarak birbirini tamamlıyor. Yük ne kadar hafif ve mesafe ne kadar kısa olursa, batarya daha sık kullanılacak. Yük ne kadar ağır ve mesafe ne kadar uzunsa, yakıt hücresi daha fazla devreye girecek.

Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı ve Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin Daum yaptığı değerlendirmede, “Hidrojen bazlı yakıt hücresi tahrikli elektrikli kamyonlar, geleceğin sıfır CO2 emisyonlu taşımacılığı için kilit bir teknoloji olacak. Tamamen batarya elektrikli motorlarla birlikte, müşterilerimize yerel uygulamalara bağlı olarak en iyi CO2 nötr alternatifleri sunacağız. Bu elbette, sadece batarya elektrikli kamyonlarla mümkün olmayacaktır. Ortağımız Volvo Group ile birlikte yürüttüğümüz yakıt hücresi ortak girişimimiz cellcentric ile, teknolojinin geliştirilmesi ve seri üretime geçmesi için emin adımlarla ilerliyoruz. Gerekli hidrojen altyapısı olarak, yeşil hidrojen uzun vadede tek mantıklı yol olarak öne çıkıyor.” dedi.

Yeni iş birliğini değerlendiren Volvo Group CEO’su Martin Lundstedt ise, “Paris Anlaşması’nın hedeflerine en geç 2050 yılına kadar ulaşmak ve böylece CO2 nötr hale gelmek hepimizin önceliği. Hidrojen bazlı yakıt hücresi teknolojisinin, CO2 nötr hedefine ulaşmada önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu, sadece makinelerin ve araçların elektrikliye geçişinden çok daha fazlasını bünyesinde barındırıyor. Gerekli teknoloji ve altyapıyı geliştirmek için kamu ve özel sektör oyuncuları arasında daha kapsamlı bir iş birliğine ihtiyaç var. Bu nedenle, dünya genelindeki siyasi otoriteleri, hükümetleri ve karar mekanizmalarını hidrojen bazlı yakıt hücresi teknolojisini başarıya ulaştırmak için birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Cellcentric gibi ortaklıklar, karayolu yük taşımacılığını karbon-nötr hale getirmek için stratejik öneme sahip.” şeklinde konuştu.

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