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Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.03.2020 - 00:15,Son Güncelleme:/

BMW logosunu değiştirdi! İşte BMW'nin yeni logosu

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BMW logosunu değiştirdi! İşte BMW'nin yeni logosu
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Alman otomotiv devi BMW logosunu değiştirdi. BMW yeni logosu ilk kez Concept i4’e takıldı. BMW, alışılmışın dışında logo değişimi yaparak şeffaf logo kullanmaya başlıyor.

BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW logosunu farklılaştırdı.

Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.

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