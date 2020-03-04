Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:40,
BMW logosunu değiştirdi
Alman otomotiv devi BMW yeni logosunu ilk kez Concept i4’e taktı. BMW alışılmışın dışında şeffaf logo kullanılmaya başlıyor.
BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW logosunu farklılaştırdı.
Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.
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