ABD'de otomobil satışları sert düştü

ABD'de otomobil ve hafif ticari araç satışları koronavirüs salgınının etkisiyle bir önceki aya kıyasla Mart'ta yaklaşık %27 geriledi.



Wards Intelligence'in açıkladığı verilere göre, Mart ayında ABD'de satışlar Şubat ayındaki 1.4 milyon seviyesinden 992,392'ye düştü.



Mevsim etkisinden arındırılmış 12 aylık satışların ise Şubat ayındaki 16.8 milyon adet seviyesinden 11.4 milyona indiği tahmin ediliyor.



Moody's geçen hafta Cuma yayımlanan raporunda 2020 küresel araç pazarı tahminini sert şekilde indirmiş, ABD hafif araç satışının 2020'de en az %15 düşeceğini öngörmüştü. Moody's otomobil satışlarındaki düşüşten en çok Batı Avrupa'nın etkilenmesini bekliyor.