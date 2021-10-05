Otomobil ve hafif ticaride %13 büyüme

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Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.1 büyüyerek 558 bin 145 adet seviyesinde kaydedildi. Otomobil satışları ise 2021 Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 artarak 43 bin 800 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 17.5 artışla 123 bin 345 adede ulaştı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın eylül ayında ise 2020 yılı eylül ayına kıyasla yüzde 36.9 gerileyerek 57 bin 141 oldu.

AĞIRLIK BENZİNLİ

Ocak-eylül döneminde otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 86’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Bu dönemde, gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,1’le yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34.9 payla SUV ve yüzde 22.9 payla da hatchback otomobiller takip etti. Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti. Ocak-eylül döneminde benzinli otomobil satışları 287 bin 288 adetle pazardan yüzde 66.1 pay alırken, dizel otomobil satışları yüzde 20.1 pay, hibrit otomobil satışları yüzde 8.5 pay aldı.