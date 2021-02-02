Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak ayında yüzde 60,3 büyüdü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021'in ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artış kaydetti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı-Ocak 2021 Raporu'nu yayınladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 artarak 35 bin 358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8 bin 370 adede ulaştı.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,6 azaldı.



Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 88,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 21 bin 112 adetle yüzde 59,7 pay, B segmenti otomobiller 9 bin 513 adetle yüzde 26,9 pay aldı.



SATIŞLARIN YÜZDE 80'İNİ OTOMATİK ŞANZIMANLI ARAÇLAR OLUŞTURDU



Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 40,8 pay ve 14 bin 435 adetlik satış ile sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,7 pay ve 12 bin 274 adetlik satış ile SUV, yüzde 22,8 pay ve 8 bin 44 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.



Otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 20 bin 410 adetle yüzde 57,7 pay, dizel otomobil satışları 9 bin 724 adetle yüzde 27,5 pay, hibrit otomobil satışları 3 bin 292 adetle yüzde 9,3 pay, otogazlı otomobil satışları ise bin 849 adetle yüzde 5,2 pay aldı. 83 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 49,7 artarak yüzde 88,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 117,5 artarak yüzde 1,4 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 485 artarak yüzde 0,3 pay aldı.



Otomatik şanzımanlı otomobiller; 28 bin 294 adetle yüzde 80 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 7 bin 64 adetle yüzde 20 pay aldı.



HAFİF TİCARİDE EN ÇOK VAN GÖVDE TİPİ TERCİH EDİLDİ



Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74,8 pay ve 6 bin 258 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken kamyonet gövde tipi yüzde 12,8 pay ve bin 74 adetle 2. sırada yer aldı.