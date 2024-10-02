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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül'de daraldı

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#Otomobil#Satış#Veri
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylülde daraldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 09:30

Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Eylül ayına göre yüzde 11,6 azalarak 85.540 adet oldu.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı verilere göre, Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,61 azalarak 67.434 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %1,6 artarak 18.106 adet oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,2 oranında azalarak 847.692 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre %0,9 oranında artarak 673.073 adet, hafif ticari araç pazarı ise %8,4 azalarak 174.619 adet oldu.

2024 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Eylül ayına göre %11,6 azalarak 85.540 adet oldu.

2024 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %14,61 azalarak 67.434 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %1,6 artarak 18.106 adet oldu.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %33,4 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %37,0 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %21,7 arttı."

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#Otomobil#Satış#Veri

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