Otomobil üretimi arttı ticari düştü

Otomobil üretimi ise yüzde 8 artarak 162 bin 985 adet seviyesinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalara göre 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar yüzde 3 düşüş gösterdi.

İHRACATTA ADET DÜŞTÜ, GELİR ARTTI

Ticarideki düşüş üretimde olduğu gibi ihracat adetlerinde de etkili oldu. Toplam ihracat bir önceki yılın ilk iki aylık dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak 192 bin 577 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, ocak-şubat döneminde yüzde 16.7’lik pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Türkiye’nin ocak-şubat döneminde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 2 artarken, euro bazında yüzde 5 arttı.

ÜSTSÜZ SUV

Volkswagen, T-Roc Cabriolet modeli ile ürün yelpazesine stil odaklı bir versiyon daha ekledi. Markanın kompakt SUV’unun üstü açılabilen versiyonu, T-Roc Cabriolet, 1.0 TSI ve 1.5 TSI olmak üzere iki farklı motor seçeneğine sahip. 9 saniyede açılıp kapanabilen yumuşak tavana sahip olan model, 1.5 TSI motoru ile çift kavramalı şanzıman DSG seçeneği de sunuyor. 280 litrelik bagaj kapasitesine sahip T-Roc Cabriolet, katlanabilir arka koltuklar ve römork çeki demiri opsiyonuna da sahip.

VİTO YENİLENDİ

Mercedes, Türkiye’de son 5 yılın 9 kişilik araç sınıfı lideri Vito modelini yeniledi. 9G-TRONIC otomatik şanzımanı, çarpışma riskini azaltan Aktif Fren Yardımcısı ve 239 beygire kadar güç üretebilen 9 farklı motor seçeneği ile yeni Mercedes-Benz Vito’nun 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

DAHA AGRESİF

Yamaha'nın Sport Touring segmentinde güçlü bir yer edinen Tracer 700, agresif yeni tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bundan üç yıl önce markanın naked motosiklet modeli MT 07’nin iki silindirli 689 cc’lik motoru ile donatılarak piyasaya çıkan model, sınıfının en yüksek güç ağırlık oranı ile dikkat çekiyor. 196 kg ile sınıfındaki en düşük ıslak ağırlık değerine sahip olan Tracer 700 yenilenen hafif şasisi ve ürettiği 75 beygir güç ile şimdi daha da yüksek bir orana sahip.