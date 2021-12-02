Otomobil satışları yüzde 1 arttı

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2021 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Kasım ayına göre %24,9 azalarak 60.216 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %33,2 azalarak 42.982 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %9,2 artarak 17.234 adet oldu.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %24,7 azaldı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %29,9 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre %7,4 azaldı.

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OCAK-KASIM DÖNEMİ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,0 artarak 675.107 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre %2,1 oranında azalarak 518.294 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise %12,7 artarak 156.813 adede ulaştı.