Otomobil sahipleri dikkat! Uzmanlardan çok önemli lastik uyarısı

Havaların ısınmasıyla birlikte kış lastikleri rafa kalkıyor, yazlık lastikler araçlara takılıyor. Lastikçilerdeki değişim mesaisi sürüyor. Lastiklerin değiştirilmesi kazalara yol açmamak için oldukça önemli.

Uzmanlar, henüz kış lastiklerini değiştirmeyen sürücüleri uyarıyor. Çünkü kış lastiği ile yola çıkmak özellikle 20 derecenin üzerindeki sıcak havalarda tehlikeli olabiliyor.

TRT'deki habere göre yazın kış lastiği kullanmak yakıt tüketimini artırıyor Kış lastiği kullanmak araçların yakıt tüketimini de artırıyor. Lastikçi Erdal Mutlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Lastik 20 derece üstünde, yumuşak olduğu için vakumları kapanma etkisi yapar bu da kabak etkisi oluşturur, kızaklama yapar, kaza olur. Kış lastiklerinde yakıtın artmasının sebebi de kış lastiklerinin vakum yapması. Vakum yapınca ne olur, daha iyi tutar. Tutunca ne olur motora yük biner, motora yük binince ne olur yakıt artar."

Uzmanlara göre kış lastiğini sıcak havada kullanmak lastik ömrünü de 1-2 ay kısaltabiliyor.

ETİKET DEĞİŞİMİ 1 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Öte yandan lastik etiketlemeye yeni düzenleme getiren yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından, yeni etiket uygulaması 1 Mayıs 2021’den itibaren Avrupa Birliği ile eşzamanlı olarak yürürlüğe girmişti.

Yenilenen lastik etiketlerinde kategoriler ve seviyelendirmelerde sadeleşmeye gidildiğini vurgulayan Kurt, yeni etiketlerin üst bölümünde lastik kimlik bilgilerinin yer alacağını bildirdi.

Yeni etiketlerde tedarikçi ismi, ebat bilgisi, lastik tipi ile ilgili belirlenmiş numerik kod, lastik türü gibi bilgiler etiketin üst kısmına eklendi. Lastik etiketinde yer alan kare kod (QR kod) vasıtasıyla lastik bilgilerine erişim veriliyor.

Yakıt Verimliliği ve Islak Yol Tutuş Sınıfları A'dan (En yüksek) E'ye (En düşük) 5 seviyeye indirildi ve seviyelerin aralıkları değiştirildi. Dış Yuvarlanma Gürültüsü sınıfları sembolü değişti. Yeni şekliyle alt sol köşede, dB cinsinden ölçülen değer olarak yer alıyor ve ses seviyesi (A-C aralığında) sınıflandırıldı.

Lastiğin zor kış koşullarında kullanılan bir lastik olup olmadığını gösteren 'Kış Lastiği' (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ) Sembolü veya lastiğin buzda yol tutuş lastiği olup olmadığını gösteren sembol eklendi.

C1 (Otomobil) ve C2 (Hafif Ticari Araç) kategorilerine ilave olarak C3 (otobüs, kamyon, tır) kategorisindeki lastikler için de etiketleme zorunlu hale getirildi.

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