Otomobil sahipleri dikkat! 17 Mayıs'tan itibaren yaptırılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter üzerinden egzoz emisyon ölçümüyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Kurum açıklamasında, "Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler" ifadelerine yer verdi.

Tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü gününde yaptıramayan vatandaşlarımız, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler. — Murat KURUM (@murat_kurum) April 29, 2021

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