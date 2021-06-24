‘Otomobil Oscar’ı sahibini buldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi Fiat Egea Cross oldu. Online olarak izlenebilen yarışmanın finalinde OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3290 puan alan Fiat Egea Cross birinciliğe ulaştı. İstanbul Park’ta düzenlenen törende ‘Otomobil Oscarı’ olarak adlandırılan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülünü 7 finalist arasından kazanan Egea Cross, yıl boyunca basın bültenleri ve reklamlarında ödülün logosunu kullanmaya da hak kazandı.Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi Fiat Egea Cross oldu. Online olarak izlenebilen yarışmanın finalinde OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3290 puan alan Fiat Egea Cross birinciliğe ulaştı. İstanbul Park’ta düzenlenen törende ‘Otomobil Oscarı’ olarak adlandırılan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülünü 7 finalist arasından kazanan Egea Cross, yıl boyunca basın bültenleri ve reklamlarında ödülün logosunu kullanmaya da hak kazandı.



YENİ BİR KATEGORİ



Yarışmanın ilk etabında; 27 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. Bu sene yarışmaya bir de yeni kategori eklenerek “Yılın Otomobili” dışında, “Yılın Tasarımı” ödülü verildi. Bu ödülün sahibi ise Land Rover Defender oldu.



HANGİ OTOMOBİL KAÇ PUAN ALDI?



1. Fiat Egea Cross 3290 puan

2. Skoda Octavia 3240 puan

3. Peugeot 208 2980 puan

4. Hyundai i20 2760 puan

5. Toyota Yaris 2640 puan

6. Dacia Sandero 2150 puan

7. Renault Captur 1940 puan

‘5 AYDA 7 BİN ADETLİK SATIŞ’



Ödülü alırken yaptığı konuşmada otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk duyduklarını belirten Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Egea’nın hikâyesi uzun ve bizim için çok değerli. Egea’nın arkasında cok büyük ve yetkin bir ekip var. İlk günden bu yana Egea ailesi olarak 300 bin adetlik satışa ulaştık. Egea Cross ile de ilk beş ayda 7 bin satış adedini geçtik. Bu başarıdan dolayı emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

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