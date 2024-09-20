Otomobil ithalatına yeni kural... Plug-in hibrit araçlar için de yeni şartlar getirildi

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İthal edilecek elektrikli ve haricen şarj edilebilir hibrit araçlara ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın önemli düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dışındaki ülkelerden ithal edilen şarj edilebilir hibrit araçlar düzenlemeden etkilenecek.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yayımlanan karara ek olarak plug-in hibrit araçlar da 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olması, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Ayrıca elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması şartı aranacak. Yayımlanan tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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DÜZENLEME NEDEN YAPILIYOR?

Son dönemde özellikle Çin üzerinden farklı markalar Türkiye'ye gelip satışlarını gerçekleştiriyordu. Bazı markalar bakım-onarım için özel servislerle anlaşıyor ve satış sonrası destek hizmeti alınamazsa vatandaşlar mağdur olabiliyordu.

TÜKETİCİYİ KORUMAYA YÖNELİK

Türkiye'ye getirilip satılan ve sonrasında destek verilmeyen araçlar herhangi bir kaza ya da arıza durumunda yurt dışından uzun süre parça tedariğini bekliyordu. Bunun yanında aracın tamir ve bakımını yapacak yetkili veya işten anlayan kişi olmayınca milyonlarca liralık otomobiller hurda gibi tamirhanelerin önünde yatıyordu. Yeni şartlarla birlikte hem tüketiciler korunurken hem de milli servet olan araçlar arıza, kaza anlarında daha hızlı onarılıp yeniden ekonomiye kazandırılmış olacak.

İşte aranan şartlar...

7 BÖLGEDE, 20 YETKİLİ SERVİS İSTASYONU KURULACAK, TSE BELGELENDİRİLECEK

İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

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BAKIMI YAPACAK KİŞİLERDE YETERLİLİK BELGESİ ARANACAK

Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması şartı aranacak.

ÇAĞRI MERKEZİ ZORUNLULUĞU

İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi gerekecek.

TEMSİLCİLİK AÇILACAK

İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması sağlanacak.

BATARYA SİSTEMİ DETAYI

Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi koşullarının bir arada sağlanması gerekecek.

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30 GÜN SÜRE VERİLDİ

Resmi Gazete yayımlanan düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve bu tarihten sonra şartları sağlamayan markalar Türkiye'de satış yapamayacak.