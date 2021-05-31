Otomobil ile bisiklete meydan okudular

Özellikle salgın döneminde açık havada yapılabilen etkinliklerin önemi de bir hayli katlandı. Şimdilerde ise aslında çok da yeni olmayan bir aktivite ‘Everesting’ popülerlik kazandı ve sporcular arasında yayıldı. İki tekerlek ile başlayan bu organizasyonu Pirelli de otomobil ile gerçekleştirdi.

NEDİR BU EVERESTING?

Özetle; tek bir tepeyi veya dağı arka arkaya tırmanarak, dünyanın en yüksek dağı olan 8 bin 848 metrelik Everest’in yüksekliğine erişmek... 30 yıla yaklaşan da bir geçmişi olan bu etkinlik ilk olarak 1994 yılında bir bisikletçi tarafından başlatıldı. 1924 yılında Everest dağına tırmanmak için yola çıkan ancak dağda kaybolan dedesi George Mallory’i anmak için bisikleti ile Donna Buang dağına tek bir günde, uyumadan tam 10 kez tırmanan torun George Mallory 1994 yılında yaratıcı olurken, bu efordan esinlenen Andy van Bergen kuralları yazılı hale getirerek bir grup sürüşü organize etti ve bisikletçiler için Everesting doğdu.

TÜRKİYE’DEN 11 İSİM

Daha sonrasında bir internet sitesi kurularak tamamlayan kişilerin isimleri burada yayınlanmaya başlandı. Türkiye’den de 11 kişinin yer aldığı ‘Şöhretler’ listesinde bazı kişilerin bu eforu birden fazla defa da gerçekleştirdiği görülüyor.

OTOMOBİLLE BİR İLK OLDU



BAŞLIKTAN da anlaşılacağı gibi, bisikletlilerin başlattığı bu spor operasyonunda Türkiye’den bir otomobil eklendi. Bursa’da üretilen Egea ile Pirelli lastiklerinin sponsorluğunda Artvin’deki Genya Dağı’na tam 10 kez tırmanılarak otomobille ilk defa Everesting aktivitesi gerçekleştirildi. Bu organizasyonda birden fazla kez bu aktivite gerçekleştirilerek lastiklerin dayanıklığı ortaya konmak amaçlanmıştı. Ama unutmamak gerekir ki, bisikletle bu etkinliği gerçekleştirenler insan gücü ve ‘sıfır atıkla’ başarıyorlar...

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