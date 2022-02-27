Otomobil ilanındaki kilometre oyunu mahkemeden döndü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Harkivde sokak savaşı İlk görüntüler geldiSon dakika... Harkiv'de sokak savaşı! İlk görüntüler geldi#Ukrayna
Rusyaya çok büyük darbe SWIFT sisteminden çıkarılıyorRusya'ya çok büyük darbe! SWIFT sisteminden çıkarılıyor#Rusya
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...#Budapeşte Memorandumu
Zelenskiden müzakere yanıtı İstanbul önerisiZelenski'den müzakere yanıtı! İstanbul önerisi#Rusya
Ukrayna savaşı 4. gününde... Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandıUkrayna savaşı 4. gününde... Rusya'nın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı?#Rusya
İsveç ve Finlandiya’da Rus endişesiİsveç ve Finlandiya’da Rus endişesi#Rusya
En tehlikelisi Instagram... Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru Nasıl korunabiliriz'En tehlikelisi Instagram...' Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru! Nasıl korunabiliriz?#Rusya
Rusyada SWIFT endişesi Ödemeleri erkenden istediler...Rusya'da SWIFT endişesi! Ödemeleri erkenden istediler...#SWIFT
Piyasalarda savaş haftası Altında yeni rekor gelir miPiyasalarda 'savaş' haftası! Altında yeni rekor gelir mi?#Altın Fiyatları
Rusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif ettiRusya - Ukrayna savaşı... Elon Musk Starlink uydu sistemlerini aktif etti #Elon Musk
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Özlüden çarpıcı sözler Bu grupta da kalıcı sorunlar gelişebiliyorKoronavirüs Bilim Kurulu Üyesi'nden Özlü'den çarpıcı sözler! Bu grupta da kalıcı sorunlar gelişebiliyor#Koronavirüs
Aleyna Tilkiye tehdit soruşturmasında yeni gelişmeAleyna Tilki'ye tehdit soruşturmasında yeni gelişme#Aleyna Tilki
Çıkardığım yedi sonuçÇıkardığım yedi sonuç#Zelenski
Ankarada iğrenç olay Mesaj delil olduAnkara'da iğrenç olay! 'Mesaj' delil oldu#Ankara
Gitti İranlı geldi IraklıGitti İranlı geldi Iraklı!#Ebru Gündeş
HABERLEREkonomi Haberleri

Otomobil ilanındaki kilometre oyunu mahkemeden döndü

#Otomobil Satışı#Osmaniye#Ekonomianasayfa
Otomobil ilanındaki kilometre oyunu mahkemeden döndü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Şamil Tıraş, satış ilanında 150 bin kilometre yazan lüks otomobili aldıktan sonra aracın göstergesinde mil yazdığını görüp kilometreye çevirdiğinde aracın 241 bin kilometrede olduğunu fark ederek dava açtı. Düziçi Asliye Hukuk Mahkemesi, satış ilanının yanıltıcı şekilde olduğu gerekçesiyle satıcının, Tıraş'a yasal faiziyle 47 bin lira ödemesine hükmetti.

Haberin Devamı

Aydın'ın Didim ilçesindeki oto galerici Özgür A., lüks otomobilini bir internet sitesinde "Hatasız, boyasız, hasar kayıtsız" başlığı ile satışa çıkardı, ilanda da aracın 150 bin kilometrede olduğunu belirtti. Şamil Tıraş, ilandaki aracı beğenip 24 Ocak 2020'de 168 bin liraya satın aldı.

Şamil Tıraş, satıştan 3-4 saat sonra yakıt almak için gittiği akaryakıt istasyonunda aracın göstergesinde kilometre yerine mil yazdığını fark etti. Mili kilometreye çevirdiği zaman da aracın aslında 241 bin kilometrede olduğunu anlayınca Özgür A.'nın yanına giderek bu kilometredeki otomobilin fiyatının daha düşük olması gerektiğini belirtip zararının karşılanmasını istedi.

Gözden Kaçmasın

Piyasalarda savaş haftası Altında yeni rekor gelir miPiyasalarda 'savaş' haftası! Altında yeni rekor gelir mi?Haberi görüntüle

BİLİRKİŞİDE 3 HASAR KAYDI ÇIKTI

Oto galericiden olumsuz yanıt alan Şamil Tıraş, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine dönerek avukatı Sait Kenar aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Davada Özgür A., suçlamaları kabul etmeyerek, Şamil Tıraş'ın aracı görerek aldığını belirtip davanın reddedilmesini istedi.

Haberin Devamı

Davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakan Düziçi Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi atayıp internet sitesinden de ilanın örneğini istedi. İnternet sitesinden mahkemeye gönderilen ilan kaydında 150 bin kilometre yazdığı ve ilanda milden bahsedilmediği görüldü.

Bilirkişi ise hazırladığı raporda, ilanda 'Hasar kayıtsız' olarak belirtilen aracın 3 hasar kaydının olduğu, ayrıca 150 bin mil yol kat ettiği göz önüne alındığında otomobilin fiyatının 121 bin lira olması gerektiği kaydedildi.

Dava sonunda Asliye Hukuk Mahkemesi, satış ilanının yanıltıcı şekilde olduğu gerekçesiyle Şamil Tıraş'ı haklı buldu. Mahkeme; galerici Özgür A.'nın, aracın satış fiyatı olan 168 bin lira ile bilirkişinin belirlediği 121 bin lira arasındaki 47 bin lira farkı yasal faiziyle Şamil Tıraş'a ödemesine karar verdi.

Gözden Kaçmasın

Rusyada SWIFT endişesi Ödemeleri erkenden istediler...Rusya'da SWIFT endişesi! Ödemeleri erkenden istediler...Haberi görüntüle

'MAHKEME EMSAL BİR KARARA İMZA ATMIŞTIR'

Kararı değerlendiren avukat Sait Kenar, Şamil Tıraş'ın dava açmadan önce satıcıyla görüşüp zararının karşılanmasını istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca dava açtıklarını kaydeden Kenar, "Müvekkilim, oto alım-satım sitesinde 150 bin kilometre olarak ilana konulan aracı satın almış ancak 3-4 saat sonra aracın aslında 150 bin mil olduğunu fark etmiştir. Bunun üzerine derhal satıcıya durumu bildirerek aracı geri almasını ya da indirim yapılmasını talep etmiş ise de satıcı bu hususu kabul etmemiştir. Bunun üzerine Tüketicinin Korunması Hakkında kanun gereğince davamızı açtık. Mahkeme davamızı kabul ederek, bilirkişi tarafından hesaplanan 47 bin liranın tarafımıza ödenmesine hükmederek emsal bir karara imza atmıştır" dedi.

Gözden Kaçmasın

İnternetten altın alırken dikkatİnternetten altın alırken dikkatHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yargıtaydan emsal izin kararıMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal izin kararıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomobil Satışı#Osmaniye#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna