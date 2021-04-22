Otomotiv devinden flaş karar! 2 fabrikasını geçici olarak kapatıyor

İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisindeki zorluklar, küresel çapta çip sıkıntısı çeken Ford da dahil olmak üzere diğer üreticilerdeki benzer sorunları yansıtıyor.

BBC'nin haberine göre JLR, pazartesi gününden itibaren Halewood ve Castle Bromwich'teki üretimi en az 1 hafta durduracağını ifade etti.

Tata'ya ait JLR yaptığı açıklamada: "Bazı araçlar için üretim programlarını ayarladık, bu da Castle Bromwich ve Halewood üretim tesislerimizin 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren sınırlı bir süre üretim dışı kalacağı anlamına geliyor" dendi.

Jaguar Land Rover'dan "Sorunları çözmek ve mümkün olan her yerde müşteri siparişleri üzerindeki etkiyi en aza indirmek için etkilenen tedarikçilerle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Solihull'da üçüncü bir fabrikada üretim devam edecek" açıklaması geldi.

AÇILIŞ İÇİN KESİN TARİH YOK

Şirketin kapanma süresi 1 hafta olarak bildirilse de açılışıyla ilgili net bir durum yine de yok. Çünkü her şey çip tedarik sürecine bağlı.

JLR'nin kapattığı fabrikalarda Jaguar XE, XF, F-Type, Land Rover Discovery Sport ve Range Rover Evoque modellerinin üretimi gerçekleşiyordu.

BİRÇOK MARKADA AYNI SORUN

Perşembe günü, Fransız Renault çip sıkıntısının daha da kötüye gittiği konusunda uyarmıştı. İngiltere Vauxhall markasının sahibi olan otomobil üreticisi Stellantis çarşamba günü, Peugeot modellerinden birinde dijital hız göstergelerini daha eski moda analoglarla değiştireceğini söylemişti.

Daimler, General Motors ve Volkswagen, geçtiğimiz haftalarda çeşitli zamanlarda üretimlerini askıya almıştı.

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