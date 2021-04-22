MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOtomotiv devinden flaş karar! 2 fabrikasını geçici olarak kapatıyor
GeriEkonomi Otomotiv devinden flaş karar! 2 fabrikasını geçici olarak kapatıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22.04.2021 - 16:08 |  Son Güncelleme:

Otomotiv devinden flaş karar! 2 fabrikasını geçici olarak kapatıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomotiv devinden flaş karar! 2 fabrikasını geçici olarak kapatıyor

Jaguar Land Rover (JLR), bilgisayar çipi sıkıntısı nedeniyle İngiltere'deki iki ana otomobil fabrikasını geçici olarak kapatıyor.

İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisindeki zorluklar, küresel çapta çip sıkıntısı çeken Ford da dahil olmak üzere diğer üreticilerdeki benzer sorunları yansıtıyor.

BBC'nin haberine göre JLR, pazartesi gününden itibaren Halewood ve Castle Bromwich'teki üretimi en az 1 hafta durduracağını ifade etti.

Çip krizine 20 milyar dolarlık çözüm
Çip krizine 20 milyar dolarlık çözüm

Tata'ya ait JLR yaptığı açıklamada: "Bazı araçlar için üretim programlarını ayarladık, bu da Castle Bromwich ve Halewood üretim tesislerimizin 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren sınırlı bir süre üretim dışı kalacağı anlamına geliyor" dendi.

Jaguar Land Rover'dan "Sorunları çözmek ve mümkün olan her yerde müşteri siparişleri üzerindeki etkiyi en aza indirmek için etkilenen tedarikçilerle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Solihull'da üçüncü bir fabrikada üretim devam edecek" açıklaması geldi.

2 dünya devinde çip krizi Üretimlerine ara verdiler
2 dünya devinde çip krizi! Üretimlerine ara verdiler

Otomotiv devinden flaş karar 2 fabrikasını geçici olarak kapatıyor

AÇILIŞ İÇİN KESİN TARİH YOK

Şirketin kapanma süresi 1 hafta olarak bildirilse de açılışıyla ilgili net bir durum yine de yok. Çünkü her şey çip tedarik sürecine bağlı.

Otomotivde büyüyen çip krizi diğer sektörlere de yayılıyor
Otomotivde büyüyen çip krizi diğer sektörlere de yayılıyor

JLR'nin kapattığı fabrikalarda Jaguar XE, XF, F-Type, Land Rover Discovery Sport ve Range Rover Evoque modellerinin üretimi gerçekleşiyordu.

Otomotiv devinden flaş karar 2 fabrikasını geçici olarak kapatıyor

Çip krizinin esas sebebi ne
Çip krizinin esas sebebi ne?

BİRÇOK MARKADA AYNI SORUN

Perşembe günü, Fransız Renault çip sıkıntısının daha da kötüye gittiği konusunda uyarmıştı. İngiltere Vauxhall markasının sahibi olan otomobil üreticisi Stellantis çarşamba günü, Peugeot modellerinden birinde dijital hız göstergelerini daha eski moda analoglarla değiştireceğini söylemişti.

Daimler, General Motors ve Volkswagen, geçtiğimiz haftalarda çeşitli zamanlarda üretimlerini askıya almıştı.

Çip krizi dünyada büyüyor Dev şirket üretime ara verecek
Çip krizi dünyada büyüyor! Dev şirket üretime ara verecek

 

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi