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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 17.03.2020 - 11:03,Son Güncelleme:/

Otomobil devinden flaş Corona virüs kararı! O ülkede üretimi durdurdu

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Otomobil devinden flaş Corona virüs kararı! O ülkede üretimi durdurdu
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Renault olağanüstü hal ilan edildikten sonra İspanya operasyonlarını durdurdu.

Fransız otomobil üreticisi Renault Salı günü yaptığı açıklamada, İspanya'da koronavirüs krizi ışığında olağanüstü hal ilanından sonra operasyonları durdurduğunu söyledi.

Renault, yaptığı açıklamada, "Renault Grubu, olağanüstü hal süresince İspanya'daki endüstriyel faaliyetini durdurmaya karar verdi" dedi.

Renault açıklamasına "Bu karar dün sendikalara iletildi" diye ekledi. 

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