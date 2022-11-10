Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV'de indirim bekleniyor

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Sıfır otomobillerde Özel Tüketim Vergisi'nin düşürülmesine yönelik beklentileri CNN Türk Muhabiri Duygu Ayaz Bayram aldığı bilgilerle açıkladı.

Sıfır otomobillerde matrah düzenlemesi yapılarak ÖTV tutarının düşürülmesi gündeme geldi. AK Parti grubunun yaptığı çalışmayla sıfır otomobillerde matrah düzenlemesiyle ödenecek ÖTV'nin az olması bekleniyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Yeniden değerleme oranında geçtiğimiz 4 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yapma yetkisini kullanmıştı. Geçtiğimiz yıl yeniden değerleme yüzde 36'dan yüzde 25'e düşmüştü.

ÖTV MATRAH LİMİTİ TORBA YASAYLA DÜZENLENEBİLİR

CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram'ın söylediklerine göre, ÖTV indiriminde AK Parti grubunda çalışma olduğunu söylemek mümkün. Torba kanun teklifiyle ÖTV indirimin gelmesi planlanıyor. Sıfır otomobillerde uygulanan matrah limiti yeniden düzenlenerek düşük oranda vergilendirilebilecek.

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TORBA YASANIN ARALIK-OCAK AYLARINDA MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

Torba kanun teklifi içine EYT de dahil edilecek. Torba yasanın Aralık ya da Ocak ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.