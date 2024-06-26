×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Otomobil alacaklar dikkat! GSR düzenlemesi ertelendi... İşte son tarih

Güncelleme Tarihi:

#Otomobil#GSR#Satış
Otomobil alacaklar dikkat GSR düzenlemesi ertelendi... İşte son tarih
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 06:28

Genel Güvenlik Yönetmeliği kapsamına girmeyen araçların son satış tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024 tarihine ertelendi.

Haberin Devamı

Resmi Gazete'de otomotiv sektörünü ilgilendiren önemli gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne getireceği Genel Güvenlik Yönetmeliğinin (GSR) uygulama tarihini 7 Temmuz 2024’den 31 Ağustos 2024 tarihine erteledi.

Ayrıca tip onay mevcut M1, N1, O1 ve O2 araç kategorilerindeki yeni imal edilecek araç, kasam ve ayrı teknik ünite cümlesi de yönetmeliğe eklendi.

KAMPANYALAR ARTABİLİR

Markalar zorunluluk tarihi yaklaştığı için ellerinde araç kalmasın diye kampanyalar düzenleyip donanımsız araçlarını ucuz fiyattan satmaya çalışıyor.

Bundan sonraki süreçte zaman genişlediği için kampanyaların daha da artması ve rekabetin yoğunlaşması bekleniyor.

Otomobil alacaklar dikkat GSR düzenlemesi ertelendi... İşte son tarih

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Otomobil#GSR#Satış

BAKMADAN GEÇME!