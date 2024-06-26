Otomobil alacaklar dikkat! GSR düzenlemesi ertelendi... İşte son tarih

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Resmi Gazete'de otomotiv sektörünü ilgilendiren önemli gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörüne getireceği Genel Güvenlik Yönetmeliğinin (GSR) uygulama tarihini 7 Temmuz 2024’den 31 Ağustos 2024 tarihine erteledi.

Ayrıca tip onay mevcut M1, N1, O1 ve O2 araç kategorilerindeki yeni imal edilecek araç, kasam ve ayrı teknik ünite cümlesi de yönetmeliğe eklendi.

KAMPANYALAR ARTABİLİR

Markalar zorunluluk tarihi yaklaştığı için ellerinde araç kalmasın diye kampanyalar düzenleyip donanımsız araçlarını ucuz fiyattan satmaya çalışıyor.

Bundan sonraki süreçte zaman genişlediği için kampanyaların daha da artması ve rekabetin yoğunlaşması bekleniyor.