Otomatik vites manueli geçti

Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları bu yılın ilk beş aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 84,2 artışla 188 bin 676'ya yükselirken, otomatik vites otomobillerin toplam pazardaki payı da yüzde 69,9'dan yüzde 76,1'e çıktı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 882 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları yüzde 69,2 artışla 247 bin 977 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 83 artışla 66 bin 905 adede ulaştı.

MANUEL ŞANZIMANLI OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 23,9

Türkiye otomotiv pazarında, yılın ilk beş aylık döneminde, otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş dikkati çekti.

Mayıs sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan 188 bin 676 adetle yüzde 76,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 59 bin 301 adetle yüzde 23,9 olarak belirlendi. Söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satışları adet bazında yüzde 84,2 artış gösterdi.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 69,9, satışı 102 bin 450 ve manuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 30 ve satışı da 44 bin 4 seviyesinde kaydedilmişti.

D, E VE F SEGMENTİNİN TAMAMI OTOMATİK VİTES

Segment bazında ele alındığında, en yüksek otomatik şanzıman payına yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F), lüks segmenti (E) ve üst-orta segment (D) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 94,4'le en küçük şehir otomobilleri olarak bilinen A segment, yüzde 80,9'la küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment ve yüzde 67,2 ile de kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak adlandırılan C segment takip etti.

MAYIS AYI SATIŞLARINDA DA YÜKSELİŞ DİKKATİ ÇEKTİ

Bu yılın mayıs ayı açısından bakıldığında toplam 43 bin 138 otomobil satışının 31 bin 981'ini otomatik vites otomobiller oluşturdu.

Bu yılın mayıs ile geçen yılın mayısı kıyaslandığında otomatik şanzımanlı otomobil satışı yüzde 100,2 artarken, otomatik vites otomobillerin satışlardan aldığı pay da yüzde 63,7'den yüzde 74,1'e çıktı.

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