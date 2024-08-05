Otoda son 5 ay zorlu geçecek

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ocak-temmuz döneminde 672 bin adedi aşarak rekor seviyeye ulaştı. Şimdiye kadar aylık yaklaşık 100 bin satış temposuyla giden pazarın kalan beş ayda ayağını gazdan çekmesi, ancak krediye erişimdeki tüm zorluklara rağmen 1 milyon adet barajını aşması bekleniyor. Yüce Auto - Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Yılın geri kalanı sektör açısından daha zorlu geçecek. Bunu hem kampanya kurguları hem de üreticilerin yaptığı fedakârlıklardan hissediyorsunuz. Buna rağmen satışlarda keskin düşüşler beklemiyoruz. Binek otomobil pazarının 800-850 bin adet, toplam pazarın 1 milyon adedin üzerinde kapanacağını öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

HEDEF 45 BİN ADET

Geçtiğimiz hafta Skoda’nın davetlisi olarak katıldığımız Bozcaada’da düzenlenen yeni Kodiaq basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başar, satış hedefleriyle ilgili olarak, “Sene başında hedeflediğimiz 45 bin adetlik satış ulaşmak ve yüzde 4.4’lük pazar payımızı geliştirmek üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Müşterilerimizin yüzde 40’ı premium segmentten geliyor” derken, yeni Kodiaq hakkında, “Satışa çıktığı 2017’den bu yanan 860 bin adedin üzerinde satılan Kodiaq’ın en çok tercih edildiği ülkelerden birisi de Türkiye oluyor. Kodiaq, tedarik sorunlarının olmadığı 2019 ve 2020’de D-SUV segmetinin lideriydi. Bu sene 1.500 adet bir önceki nesil Kodiaq’tan sattık. Yıl sonuna kadar yaklaşık 2.000 adet yeni Kodiaq satmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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350 MİLYON liralık HIZLI ŞARJ YATIRIMI

Skoda’nın merakla beklenen elektrikli otomobilleri Enyaq ve Elroq’un 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa çıkacağını belirten Başar, yaşanan gecikmede Türkiye’de hızlı şarj altyapısı kurma hazırlıkları ve tedarik problemlerinin etkili olduğunu kaydetti. Başar, “Tedarik sorunun artık çözüleceğini görüyoruz. Elektrikli araçlarımız gelene kadar da 55 bayimizde hızlı şarjlar hazır olacak. Bu alanda bayi başına 7 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Şarj istasyonlarımız, 7/24 hizmet vererek bütün marka müşterilerine açık olacak ve elektrikli araç pazarının şarj konusundaki en iddialı markası olmayı hedefliyoruz” dedi.

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YENİ KODIAQ’TA FİYAT 2.5 MİLYONDAN BAŞLIYOR

Konfor, donanım özellikleri ve teknoloji açısından bir önceki nesline göre bir hayli geliştirilen yeni Kodiaq, Türkiye’ye 1.5 litre benzinli (1.5 TSI mHEV) ve 2 litre dizel 4x4 (2.0 TDI) olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle geldi. 1.5 litrelik mild hibrit motorda Premium ve Prestige, 2 litrelik dizel motorda ise yalnızca Prestige donanım seviyesiyle tercih edilebilen Kodiaq’ın fiyatları ise lansman dönemine özel 2 milyon 499 bin 900 TL’den başlıyor. Modelin 265 beygir gücünde 2 litrelik benzinli motora ve RS donanım seçeneğine sahip versiyonu ise 2025 yılında yollara çıkacak.

ÖTV’Sİ DÜŞÜK MODELLER GELECEK Mİ

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PLUG-In Hybrid otomobillerde ÖTV’nin yüzde 30’a kadar düşürülmesinin ardından gözler Skoda’nın şartları karşılayan Kodiaq ve Superb modellerinin Plug-In Hybrid versiyonlarına çevrilmişti. Zafer Başar, bu versiyonları 2025 yılının ikinci çeyreğinde getirmeyi planladıklarını kaydetti ancak matrah limitinin şu an için bıçak sırtında olduğunu söyledi. Başar, “Hangi ÖTV dilimine girerse girsin getireceğiz. 2025’in ikinci çeyreğindeki matrah değeri bu noktada önemli. Fiyat olarak mevcut motorlarla çok büyük farklar olacağını düşünmüyoruz” dedi.