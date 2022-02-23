Otoda 'kredi' trafiği

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Araç fiyatlarındaki artış ve kredilerdeki sınırlama nedeniyle durma noktasında gelen taşıt kredileri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle örneğin; 400 bin lira olan bir otomobil için kredi kullanım miktarı yüzde 30’dan yüzde 70’e, vade sayısı 24 aydan 48 aya çıkarıldı. Biz de düzenlemenin ilk gününde İstanbul’daki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde bulunan ikinci el alım-satım noktaları ve satış işlemlerinin gerçekleştiği noterleri gezdik. BDDK’dan kredilere düzenleme yapılacağı beklentisiyle durma noktasına gelen ikinci el araç ticaretinin güncel kredi koşullarının etkisiyle daha ilk günden hareketlendiğini gözlemledik. Şirket çalışanları da düne kıyasla bugün daha çok kişinin aracını nakde çevirmek için geldiğini söyledi.





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Dolaştığımız noktalardaki çalışanlar araç alım-satım ticaretinde yoğunluğun düne göre yüzde 50 arttığını belirtirken, noterlerde de trafiğin fazla olması dikkatimiz çekti. Görüştüğümüz vatandaşların büyük bir kısmı elindeki aracı nakde çevirerek bir üst modele geçmek veya sıfır bir otomobile sahip olmak için satışa geldiğini söyledi. Vatandaşlar, BDDK’nın önceki gün açıkladığı kredi kararının da bunda etkili olduğunu vurguladı. Ancak, ortak görüş kredi faizlerinin halen çok yüksek seviyelerde olduğuydu. İkinci eldeki hareketliğinin sıfır araç satışlarına da bir miktar olumlu yansıması bekleniyor. Çünkü, ikinci el aracını elden çıkaran tüketicilerin önemli bir bölümü sıfır araçlara yöneliyor.

'UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM'

İlker Ergin: Kredi faizlerinin güncellenmesi piyasaya mutlaka etki edecektir. Aklımda uzun süredir aracı satmak vardı. Ancak, açıklanan koşullardan önceki kredi koşulları otomobil almayı zorlaştırıyordu. Uzun zamandır da bir fırsat kolluyorduk açıkcası. Kredi vadelerinin artması ve miktarların yükseltilmesi iyi oldu. Aracımı satarak, düşündüğüm başka bir aracı alacağım. Böylece elime geçen paranın üzerine mantıklı vade ve oranda kredi çekebileceğim.

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'3 AYDIR SATAMADIĞIM ARAÇ BUGÜN SATILDI'

Ahmet Yıldırım: İkinci el araç alım ve satışı işi yapıyorum. Kredinin etkisi kesinlikle olacaktır. Önümüzdeki dönemde daha çok hissedeceğiz. 2-3 aydır işler adeta bıçak gibi kesilmişti. Hatta ilana 3 ay önce bir araç koydum ancak satılmadı. Arayan bile çok az oldu. Bugün ise aracın satış işlemleri için geldik. Hafta başından bu yana bir miktar canlılık vardı ancak taşıt kredilerinin güncellenmesinin etkisiyle özellikle ikinci el tarafından al-sat artacaktır.

'100 BİN LİRAYA 40 BİN LİRA FAİZ'

Tekin Yardımcıel: Kredi vadeleri ve kullanım miktarlarını bilmem ama kredi faizlerinin vatandaşı zorladığını kesinlikle söyleyebilirim. Bir otomobil alacaktım. Bu otomobil için 100 bin lira bir krediye ihtiyacım vardı. Bankalarla görüşmemiz sonucu; 100 bin liralık krediye 24 aylık vadede 40 bin lira faiz çıktı. Yani 140 bin lira geri ödemesi vardı. Bu bize çok fazla geldi. Bir şekilde kredi yerine kendi imkânlarımızla otomobili aldık. Ancak, kredi faizleri çok yüksek. Faizlerin mutlaka mâkul seviyelere çekilmesi şart.