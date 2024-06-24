Otoda fiyatlara ‘temmuz’ ayarı... GSR2 ve Çinlilere ek vergi düzenlemeleri otomotiv pazarında dengeleri değiştirecek

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7 Temmuz itibarıyla devreye girecek GSR2 (Küresel Güvenlik Yönetmeliği 2) nedeniyle sıfır otomobilde kampanyanın dozunun arttığı otomotiv pazarında, temmuz ayından sonra fiyatların yukarı yönlü hareket etmesi ve satışlarda talebin sıfır kilometreden ikinci el araçlara doğru kayması bekleniyor. Son iki ayda devreye giren kampanyalar kapsamında bazı modellerde yüzde 20’leri bulan fiyat avantajının sağladığını belirten sektör yetkililerine göre fiyatları artıracak 3 önemli sebep var; GSR2’ye uymayan araçlara ait stokların önemli ölçüde bitecek olması, GSR2 ile standart olacak güvenlik donanımları, Çin’den ithal otomobillere gelen ilave gümrük vergisi.

Buna göre, GSR2 ile birlikte gelecek standart güvenlik donanımları özellikle bu donanımların bulunmadığı modellerde fiyatları 5’in üzerinde artırabilir. Çin’den ithal edilen otomobillere getirilen ilave gümrük vergisinin ise bu araçların fiyatlarını yüzde 30 oranında artıracağı ve Çin dışı markaların üzerindeki rekabet baskısını azaltacağı öngörülüyor.

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‘PAZARDA TEMPO DÜŞECEK’

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, otomotiv pazarıyla ilgili, “Temmuzdan sonra birçok firma GSR2 ile ilgili stok sıkıntısı halletmiş olacak. Doğal olarak artık kampanya baskısı azalacak. Düşük donanımlı araçlarda GSR2 nedeniyle daha yüksek fiyat artışları beklenirken yüksek donanımlı araçlarda fiyar artışı daha az hissedilecek. Diğer yandan, Çin’den ithal edilen araçlara gelen ilave vergilerle Çinli markaların rekabet gücünün kırılmasıyla beraber diğer markalar daha rahat nefes alacak. Birçok gerekçeyle temmuz itibarıyla fiyatların artacağını pazarın hızlı bir şekilde tempo kaybedeceğini öngörüyorum. Şu anda çok yavaş giden ikinci el araç pazarı ise hareketlenmeye başlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv veri şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın ise, şöyle konuştu: “Yılın son çeyreğinde, özellikle de eylül ayı sonrası ikinci elde bir toparlanma öngörüyoruz. Çünkü sıfır kilometrede önemli satış kampanyaları var ve bu da ikinci el araç fiyatlarıyla aradaki makası daraltıyor. O yüzden ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş yılın son çeyreğine kadar devam eder. Böylece yılın son çeyreği itibarıyla fiyatları daha da düşen ikinci el araçlar bir cazibe noktası olabilir.

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‘REKABET ŞARTLARI DEĞİŞİYOR’

Bununla birlikte Çinli markalar, fiyat stratejileriyle diğer markaların da fiyatlarını baskılıyordu. Fakat bu sefer Avrupalı markalar da fiyat artıracak; rekabette fiyat, satış gibi stratejiler ve dinamikler değişecek. Büyük ve sağlam Çinli markalar bu düzenleme sebebiyle Türkiye’den çıkmaz; farklı satış, pazarlama ve fiyat stratejileri deneyeceklerdir. Ancak yatırım/fabrika/üretim gibi konular bugünden yarına olacak işler değil. Sonuç olarak yılın ikinci yarısında Türkiye’de otomotiv sektöründe rekabetin yeniden şekillenmesi ve pazar dinamiklerinin yeniden değişmesini bekleyebiliriz.”

ALTI AYLIK SATIŞLAR 600 BİNE YAKLAŞIYOR

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HAZİRANDA REKOR SATIŞ GELEBİLİR

Aylık ortalama 100 bin adetlik satış temposu yakalayan sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarının kampanyaların etkisiyle haziran ayında rekor kırması bekleniyor. Haziranda satışların 100 bin adedi geçerek ilk 6 ay toplamında 600 bin adede ulaşacağına kesin gözüyle bakılırken, Haziran 2023’te 112 bin adetle kırılan aylık bazdaki rekorun geçileceğini düşünenler bile var. Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ise, “Bugüne kadar gözlemlemiş olduğumuz showroom ziyaretlerimiz ve yapmış olduğumuz satışlar sizin de belirttiğiniz gibi pazarın geçen ayın üzerinde gerçekleşme ihtimalini gözler önüne seriyor. Açıkçası neredeyse her ay pazarı tetikleyen unsurlarla birlikte zaten ilk altı ayda 550 binin üzerinde bir adede ulaşılacak gözüküyor. Her ne kadar yaz döneminde sezonsallığın da getirdiği etki ile bir miktar daha sakin bir pazar olacağını düşünsek de yılın sonuna doğru ivmenin tekrar artacağını düşünüyoruz” diyor.

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FİYATLARI ARTIRACAK İKİ UYGULAMA

GSR2 DÖNEMİ: Türkiye, AB mevzuatına uyumluluk çerçevesinde 7 Temmuz’dab itibaren sıfır otomobil satışlarında standart olarak sunulan güvenlik donanımlarını artıracak. Ölümlü trafik kazalarını en aza indirme hedefiyle devreye alınacak GSR2 (Küresel Güvenlik Yönetmeliği 2) kapsamında bu tarihten itibaren satılacak sıfır otomobillerde; Acil Durum Fren Sistemi (AEB), Şerit Takip Sistemi (LDWS), Geri Vites Kamera Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS), Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi (DDAW) gibi donanımlar zorunlu kılınıyor. Düzenlemenin özellikle düşük donanımlı araçların fiyatlarını yüzde 3-6 arasında artırması bekleniyor.

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İTHAL ÇİNLİYE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ: Türkiye, 8 Temmuz itibarıyla Çin’den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobillerde ilave gümrük vergisini yüzde 40’a çıkarıyor. Böylece bu ülkeden ithal edilecek tüm otomobillerde gümrük vergisini yüzde 50 olarak uygulanacak. Yerli üretimi koruma ve cari açık hedefleri kapsamında yapılan bu uygulamanın Çin otomobillerde fiyatları ortalama yüzde 30 artırması bekleniyor. Bununla beraber, pazarda fiyat belirleyici olan Çinlilerin rekabet avantajının kaybolmasıyla Çin dışındaki markaların eski fiyat politikasına dönmesi bekleniyor.