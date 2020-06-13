Otobüste tavan fiyat indirimi

Resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile karayolunda yolcu taşımacılığı alanında uygulanan tavan ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Değişiklikle 14 Mayıs’ta uygulanmaya başlanan tavan fiyatlar yüzde 30 oranında düşürüldü. Daha önce 301-350 kilometrelerde 150 TL olan tavan fiyat 110 TL’ye, 901-1000 kilometrelerde 250 TL olan tavan ücret de 185 TL’ye düşürüldü. İçişleri Bakanlığı’nın, şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yüzde 50 doluluk sınırı getirmesinin ardından otobüs bilet fiyatlarına getirilen tavan fiyat uygulamasıyla firmalara yüzde 100’e kadar zam yapma imkanı tanınmıştı. Söz konusu kapasite sınırının aile bireyleri için kaldırılmasının ardından otobüslerdeki doluluk oranının yüzde 75 seviyesine çıkması bekleniyor.