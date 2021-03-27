Otobüslerde yan koltuk kampanyası

Buna göre salgın döneminde yan koltukta başka bir yolcunun oturmasını istemeyen yolculara ikinci koltuk yüzde 50 indirimle satılacak. Böylece yan koltuk boş kalacak. Özellikle 4-5 saati aşan hatta 17-18 saatlere kadar çıkan yolculuklarda bu kampanyanın etkili olması bekleniyor.

YÜKSEK MALİYET

Salgın döneminde otobüs firmalarının ve çalışanların büyük bir maddi kayba uğradığını söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, “Koronavirüs sektördeki istihdamı ilk aylarda yüzde 90 azalttı.

Daha sonra bazı düzenlemelerle kısıtlı yolcu taşıma izni verildi. Tek koltukta yolcu taşınabiliyordu ancak bunun da maliyeti hem firma hem de yolcu için çok fazla oluyordu. Şimdi tam kapasite çalışmaya müsaade ediliyor ancak yolcular yan yana seyehat etmek istemiyor. Biz de otobüs hatlarına yolcu çekmek için yan koltuğu indirimli satma kampanyası başladık. İlk günden ilgi yüksek oldu. Kampanyaya katılan firmaların sayısının hızla artacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Mustafa Yıldırım, yan koltuk için aynı aileden bireylere ise yüzde 20 indirim uygulanacağını açıkladı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara