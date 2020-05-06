Otobüs yolculuğuna ‘baz’ fiyat geliyor

Bu doğrultuda hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulduğu öğrenilen düzenlemeyle birlikte şehirler arası otobüs yolculuğu için baz fiyat uygulaması getiriliyor.

Hem firmaların ekonomik açıdan zorluk yaşamaması, hem de vatandaşın fahiş fiyatlarla yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçmek amacıyla hazırlanan düzenlemeyle en uzak iki şehir arası bir fiyat belirlenecek. Buna göre örneğin İstanbul-Van arası 200 ile 250 TL arasında değişen bilet fiyatı yüzde 100 oranında artırılarak, kilometreye bölünecek ve bir baz fiyat elde edilecek.

TÜM İLLER İÇİN GEÇERLİ

Resmi Gazete’de yayımlanacak kilometre başı baz fiyat tüm şehirler arası seyahatler için geçerli olacak ve firmalar bu ücretin üzerine bilet satamayacak. Uygulamanın koronavirüs önlemleri süresince geçerli olacağı, kapasite sınırlamasının ortadan kalkmasıyla birlikte uygulamanın da yürürlükten kaldırılacağı belirtiliyor. Bakan Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada geçici düzenlemeyle karayolu yolcu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi koyduklarını belirterek, “Bu süreçte kimse vatandaşlarımız üzerinden haksız kazanç elde edemez” açıklamasını yapmıştı.