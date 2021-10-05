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Otobüs seyahatlerinde açık bilette '12 saat önce' şartı kaldırıldı

#Otobüs#Bilet#Açığa Alma
Otobüs seyahatlerinde açık bilette 12 saat önce şartı kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 önlemleri kapsamında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşların mağdur olmaması için açık bilette '12 saat önce' şartını 'sefer başlayıncaya kadar' olarak değiştirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada koronavirüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Türkiye’de gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca gerekse diğer bakanlıklarca koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı vurgulandı. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamının iade edildiği, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunda olunduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 6 Eylül’den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatleri için 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı. Ancak, daha önce yolcu bileti almış olan vatandaşların, sefer başlamadan önce genelgede öngörülen asgari kriterleri sağlayamadıklarından dolayı seyahat edemedikleri, bu nedenle yolcu bileti için ödedikleri ücretin iadesini alamadıkları veya açık bilete çeviremedikleri belirlendi."

Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre düzenleme yapıldığı belirtilerek, "Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan; ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde, daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek" denildi.

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#Otobüs#Bilet#Açığa Alma