Oto yan sanayiden 6 ayda 6 milyar dolar

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 milyar 984 milyon 959 bin 602 dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 49.2 artarak 5 milyar 946 milyon 591 bin 965 dolara yükseldi. Ülkeler özelinde bakıldığında, yan sanayi ihracatında en fazla pay yüzde 24,23 ile Almanya’nın oldu.

Bu ülkeye yılın ilk 6 ayında yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,60 artışla 865 milyon 32 bin dolardan 1 milyar 441 milyon 171 bin dolara yükseldi. Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 212 milyon 992 bin dolarlık ürün gönderilen İtalya’ya bu sene yapılan ihracat yüzde 97.22 artışla 420 milyon 68 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün listenin üçüncü sırasındaki Amerika Birleşik Devletlerine yan sanayi ihracatı yüzde 61.48 artarak 209 milyon 557 bin dolardan 338 milyon 383 bin dolara ulaştı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın