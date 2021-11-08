Oto pazarına nur yağdı

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ÇİP krizi nedeniyle bayilerde araç bulamayan vatandaş, galeriler de el yakınca soluğu oto pazarlarında aldı. Oto pazarlarının trafiği son bir yılda iki katına çıktı. Biz de pazarın nabzını tutmak için İstanbul Rami’de bulunan oto pazarına gittik. 1997 yılından beri kurulan pazar, pandeminin başından beri oldukça hareketli günler yaşıyor. Pandemi etkisiyle insanların araç sahibi olmak istemesi, sıfır araçlarda mikroçip krizi nedeniyle yaşanan tedarik sıkıntıları ve artan kurlar Rami oto pazarının trafiğini iki katına çıkarmış durumda. Pazarda 30 bin TL’den 300 bin TL’ye kadar otomobil bulunabiliyor. Söz konusu gelişmeler nedeniyle tüketici daha çok 100 bin TL ila 200 bin TL arasındaki otomobillere bakıyor. İnternetin gelişmesi ise oto pazarlarına olan rağbeti düşürmemiş. Hafta sonu kurulan pazar hem bir sosyalleşme alanı hem de ‘hızlı alışveriş’ yeri olarak görülüyor. İnsanlar eşi ve çocuklarıyla pazarı geziyor. Havanın açık olduğu bir pazar günü Rami oto pazarının ziyaretçi sayısı 20 bini aşıyor.

ARAÇ BULAMAYAN AKIN ETTİ

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Otomotiv sektöründeki gelişmeler ise esnafa ve tüketiciye adeta zor anlar yaşatıyor. Düşük vergili sıfır araç bulunamaması ve kurda yaşanan artış ikinci elde de stok sıkıntısı yaşatmaya başlamış. Hal böyle olunca ikinci elde fiyatlar neredeyse sıfır araç fiyatlarını geride bırakmış. Rami oto pazarındaki esnaflardan Sinan Aşçıoğlu, yaşanan gelişmeler nedeniyle fiyatlara alışmaya çalıştıklarını belirterek “Son 3-4 ayda oto pazarındaki trafik bir hayli arttı. Fiyatların yüksek bulan ve sıfır araç bulamayanlar pazara akın etti. Alışveriş oldukça haraketli ancak fiyatları yakalamak zor. Piyasada araç olmayınca sattığımız otomobili aynı fiyattan yerine koyamıyoruz. Geçen hafta sattığım aracı bu hafta 10 bin TL fazla verip alamıyorum” dedi.

ALAN KAZANIYOR, SATAN KAYBEDİYOR

20 yıldır Rami oto pazarında esnaflık yapan Yılmaz Sarı, oto pazarının eskisi kadar yoğun olduğunu vurguladı. Pazara araç bakmaya gelen kadar eşi ve çocuklarıyla gezmeye gelen de olduğunu belirten Sarı, internetin gelişmesinin oto pazarlarını etkilemediğini tam tersine internetten araç bakanların oto pazarlarında karşılaştırma yaptığını ifade etti. Türk insanının dokunarak satın almayı daha çok sevdiğini dile getiren Sarı, ikinci el piyasasındaki artıştan da yakındı. “Alan kazanıyor, satan kaybediyor” diyen Sarı şöyle konuştu: “İkinci elde stok azalıyor. Fiyatların artması pazarın dengesini bozuyor. Vatandaş daha çok 100 bin TL-200 bin TL arasında araçlara bakıyor. Böyle giderse bu aralıkta araç kalmayacak.”

100 BİN TL ALTINDA ARAÇ BULAMADIK

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Rami oto pazarında eşiyle araç bakan Kıvanç Kayaköy ise yaklaşık iki haftadır araç baktıklarını ancak bütçelerine göre araç bulmakta zorlandıklarını söyledi. 100 bin TL’ye kadar olan fiyatlarda bir otomobil baktıklarını anlatan Kayaköy, “Bütçemize uygun bir otomobil bulmak oldukça zor. Bu fiyat aralığında ya çok eski ya da hasarlı otomobiller var. Kafamıza göre olan bir kaç araçta ise pazarlık aşamasında anlaşamadık. Bu hafta pazar biraz daha canlı 100 bin TL altında bulamadık ama bu civarında bir otomobil bulup ihtiyacımızı gidermek istiyoruz” dedi.

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‘20 YAŞINDAN 2 YAŞINA KADAR HER MODEL VAR’

RAMİ oto pazarında uzun yıllardır araç alım ve satım işiyle uğraşan İbrahim B. ikinci el araç satan internet sitelerinin buradaki alışverişi etkilemediğini söyledi. İnsanların oto pazarlarına hem gözüyle görmeye hem de internetteki araçlarla karşılaştırma yapmaya geldiklerini vurgulayan İbrahim B. oto pazarının son bir yılını şöyle anlattı: “Burası artık bir kültür. 1997 yılından beri pazar günleri yoğunluk yaşarız. Son iki yılda araç olmaması ve fiyatların artması rağbeti artırdı. Burada 20 yaşında araç da var, 2 yaşında araç da var. Ancak vatandaş şu an satın almak için emin olamıyor. Kafası oldukça karışık. Bazen aracı koyar koymaz satıyoruz, bazen de haftalarca bekliyoruz. Fiyatlar son dönemde her gün artıyor. Temiz araç alabilen şanslı, aracı satan esnaf ise yerine araç bulmakta zorlanıyor.”