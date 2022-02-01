Oto ekspertizde yeni dönem! Otomobillerin MR'ı çekilebilecek

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İkinci otomobil alırken ekspertiz oldukça önemli. Araçta ne gibi işlemler yapıldığını uzmanların detaylı incelemeleri ile öğrenebiliyorsunuz. Bundan sonra oto ekspertizde daha da detaylı bilgi almak isteyenler, araçlarına MR çektirebilecek. CNN Türk Muhabiri Samet Güner ve Kameraman Alper Öztürk detayları aktardı.

Oto ekspertizde yeni bir adım atıldı. Artık otomobillerinde MR'ı çekilebilecek. Araçların kusurları artık ayrıntılı bir şekilde görülebilecek.

MR cihazı arabanın etrafından dönüyor ve bütün kaporta bölümünün resmini çıkartıyor. Cihazın doğruluk payı ise yüzde 100 olarak ifade ediliyor.

Türkiye'de ilk ve tek olan bu teknoloji ile otomobile MR çektirmenin fiyatı ise 250 TL olarak belirlendi.

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