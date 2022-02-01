Oto ekspertizde yeni dönem! Otomobillerin MR'ı çekilebilecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Aşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracakAşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracak!#Kovid Aşısı
F.Bahçede sıcak saatler Çifte anlaşma ve o sözlerF.Bahçe'de sıcak saatler! Çifte anlaşma ve o sözler#Transfer
Elektrik faturası ne kadar düşecek Uzman isim canlı yayında hesapladıElektrik faturası ne kadar düşecek? Uzman isim canlı yayında hesapladı#Elektrik Faturası
YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendi#Euro
47 kente kritik uyarı İstanbulda yağış başladı47 kente kritik uyarı! İstanbul'da yağış başladı#Meteoroloji
Tarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrıTarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrı#Ukrayna
Almanyada büyük kriz Yeni düzenlemeyle tam 16 bin mağaza tehlikedeAlmanya'da büyük kriz! Yeni düzenlemeyle tam 16 bin mağaza tehlikede#Almanya
Oto ekspertizde yeni dönem Otomobillerin MRı çekilebilecekOto ekspertizde yeni dönem! Otomobillerin MR'ı çekilebilecek#Oto Ekspertiz
Ya ben ya o Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı | 7 SORU 7 CEVAP'Ya ben ya o' Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı? | 7 SORU 7 CEVAP#Spotify
İnanılmaz Ve rekor... 770 kilometreye ulaştıİnanılmaz! Ve rekor... 770 kilometreye ulaştı#ABD
Japon devinden önemli adım 3,6 milyar dolarlık satın alma...Japon devinden önemli adım! 3,6 milyar dolarlık satın alma... #Sony
Bahçeliden İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştirBahçeli'den İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir#MHP
Omicrondan önce bu semptom yoktu Daha çok çocukları etkiliyor: El ve ayaklara dikkatOmicron'dan önce bu semptom yoktu! Daha çok çocukları etkiliyor: 'El ve ayaklara dikkat'#Koronavirüs
Hollandada yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiyeye getirildiHollanda'da yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiye'ye getirildi#Dilara Şahin
Mehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üstüme düşeni yaptım Mehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üstüme düşeni yaptım!#Mehmet Dinçerler
HABERLEREkonomi Haberleri

Oto ekspertizde yeni dönem! Otomobillerin MR'ı çekilebilecek

#Oto Ekspertiz#MR#Detaylı Analiz

İkinci el otomobil alırken oldukça önemli olan ekspertiz sürecinde yeni bir dönem başlıyor. Artık otomobillerin de MR'ı çekilebilecek ve aracın kusurları daha ayrıntılı bir şekilde görülebilecek.

Haberin Devamı

İkinci otomobil alırken ekspertiz oldukça önemli. Araçta ne gibi işlemler yapıldığını uzmanların detaylı incelemeleri ile öğrenebiliyorsunuz. Bundan sonra oto ekspertizde daha da detaylı bilgi almak isteyenler, araçlarına MR çektirebilecek. CNN Türk Muhabiri Samet Güner ve Kameraman Alper Öztürk detayları aktardı.

Oto ekspertizde yeni bir adım atıldı. Artık otomobillerinde MR'ı çekilebilecek. Araçların kusurları artık ayrıntılı bir şekilde görülebilecek.

MR cihazı arabanın etrafından dönüyor ve bütün kaporta bölümünün resmini çıkartıyor. Cihazın doğruluk payı ise yüzde 100 olarak ifade ediliyor.

Türkiye'de ilk ve tek olan bu teknoloji ile otomobile MR çektirmenin fiyatı ise 250 TL olarak belirlendi.

Gözden Kaçmasın

Elektrik faturası ne kadar düşecek Uzman isim canlı yayında hesapladıElektrik faturası ne kadar düşecek? Uzman isim canlı yayında hesapladıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Oto Ekspertiz#MR#Detaylı Analiz

BAKMADAN GEÇME!

Taylor Swift tek tweetle bitirebilir Spotifyda neler oluyor | 7 SORU 7 CEVAP

'Taylor Swift tek tweet'le bitirebilir' Spotify'da neler oluyor? | 7 SORU 7 CEVAP

#Spotify
ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı

BAKMADAN GEÇME!

Taylor Swift tek tweetle bitirebilir Spotifyda neler oluyor | 7 SORU 7 CEVAP

'Taylor Swift tek tweet'le bitirebilir' Spotify'da neler oluyor? | 7 SORU 7 CEVAP

#Spotify
ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı