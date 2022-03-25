Otizmli çocukların hayali dijitale taşındı... NFT gelirleri bağış oldu

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İstanbul Havalimanı’nda, otizmli bireylerin toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla başlatılan 'Hayaller Dijitale Taşınıyor-Tuvalden Piksele' projesine, TODEV desteğiyle geçen kasım ayında başlandı. Proje kapsamında otizmli çocuklar, hayallerindeki seyahati resmetti. Resimler, dijital platformlara aktarıldı. Otizmli çocukların çizerken yaptıkları anlatımlardan esinlenilerek, çeşitli 2 ve 3 boyutlu dizayn programları aracılığıyla görsel efekt ve animasyonlarla güçlendirildi. Hareketlendirilerek zenginleştirilen resimlerin, AR (artırılmış gerçeklik) teknolojisiyle kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları üzerinden deneyimlenmesine imkan sağlandı.

NFT'DE SATILAN ESERLER OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILACAK

Projenin bir diğer önemli adımı ise çocuklara daha konforlu ve erişilebilir bir seyahat deneyimi yaşatmaktı. Bu kapsamda otizmli çocuklar aileleriyle birlikte İstanbul Havalimanı'dan Antalya'ya seyahat gerçekleştirdi. Ayrıca NFT kopyaları oluşturulan eserler 1000 dolardan satıldı ve tüm gelir TODEV'e bağışlandı.

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SAMSUNLU: ERİŞİLEBİLİRLİKTE AVRUPA'NIN EN İYİ HAVALİMANI SEÇİLDİK

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen programa katılan Kadri Samsunlu, otizmli çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi. Burada konuşan İGA CEO'su Samsunlu, çok özel bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, tüm yolculara özgür ve konforlu bir seyahat deneyimi yaşatmak istediklerini belirtti. Samsunlu, "Havalimanımızı herkes için erişilebilir yapmak noktasında hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için de her gün büyük bir azimle çalışıyoruz. Paydaşlarla beraber bu yolda fikir alışverişi yapıyoruz" dedi.

Her engelli grubuna havalimanına dokunmayı, onların güzel bir deneyim yaşamalarını mümkün kılmaya çalıştıklarına dikkat çeken Samsunlu, "Nasıl ki bizim seyahat etme hakkımız varsa bu çocukların ve ailelerinin de aynı şekilde seyahat etmek hakkı var. Biz bu zor grupta yer alan arkadaşlara ve ailelerine yardımcı olma mecburiyetimiz var. Kapıda çalışan güvenlikten pasaport memuruna, boarding yapan arkadaşlardan yer hizmetleri çalışanına kadar herkesin bu engelli gruplarıyla nasıl çalışacağını bilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunda da ciddi bir yol kat ettik. Geçen yıl erişilebilirlikte Avrupa'nın en iyi havalimanı seçildik. Bunu dünya boyutunda da tekrarlayacağız" diye konuştu.

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"HERKESİN HAVALİMANI YAPMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCU"

Dijital ekonomide ilk kez İGA olarak bir projeye imza attıklarına da vurgu yapan Kadri Samsunlu, "9 tane ürün NFT ile satıldı. Bundan dolayı çok mutluyuz, oldukça ilgi oldu. Bu resimlerin sadece dijital kopyaları değil aynı zamanda artırılmış gerçeklik içine konuldu. Cep telefonlarıyla bu resimlere baktığınız zaman arka tarafta sesi ve hareketi göreceksiniz. Onun ötesinde de İGA olarak kendi arkadaşlarımızla beraber bu NFT’den gelen gelirlerin üstüne de bir katkı vererek, otizm derneklerine 200 bin liraya yakın bir bağışın oluşmasına aracılık yapıyoruz. Bu havalimanını herkesin havalimanı yapmak bizim boynumuzun borcu" ifadelerini kullandı.

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TODEV Başkanı Arzu Gökçe ise İGA'ya teşekkür ederek "Otizm dostu mekan, insan olmak kolay değildir. Bizim kendi ailelerimizdeki insanlar bile biz talep etmeden bizler için bir şey yapmazlar ama İGA bizler talepkar olmadan bizlerin çocuklarının bu havalimanında rahatlıkla yolculuk edebilmeleri için her türlü imkanı sağlamış" şeklinde konuştu.